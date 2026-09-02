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Juventus negocia naming rights para nova Arena Javari

Projeto prevê diversificação das atividades no estádio, com partidas, eventos culturais e ações empresariais

PorGuilherme LesnokRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 11:14
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Estádio do Juventus, em São Paulo
Projeto prevê novos espaços e formatos de exploração comercial, incluindo naming rights e ações de relacionamento (Foto: Sérgio H/Juventus)

A Juventus SAF iniciou a estruturação do modelo comercial da Arena Javari, projeto que prevê a transformação da Rua Javari em um espaço multiuso. O clube abriu negociações para definir uma marca parceira para os naming rights da arena.

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A proposta prevê a utilização do espaço para diferentes tipos de eventos, além das partidas de futebol, incluindo shows, gastronomia, eventos corporativos e ações de relacionamento. A comercialização do projeto está sob responsabilidade da Ride Live, que também atua na elaboração do business plan e na estratégia de implantação da Arena Javari.

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Segundo Claudio Fiorito, CEO do Juventus SAF, o projeto busca conciliar a tradição do clube com uma nova estrutura de gestão e exploração comercial da Rua Javari. A transformação do estádio em uma arena multiuso é tratada pela diretoria como parte da estratégia para ampliar as possibilidades de geração de receitas. 

— A SAF nos permite olhar para o Juventus de uma maneira mais ampla, preservando aquilo que torna o clube único e, ao mesmo tempo, criando novas oportunidades para o futuro. A Arena Javari é um dos principais pilares dessa transformação porque pode conectar futebol, entretenimento, relacionamento e negócios sem perder a identidade que o Juventus construiu ao longo de sua história — disse.

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A proposta comercial prevê a presença da marca parceira em diferentes espaços e canais da Arena Javari, como plataformas digitais, ingressos, camarotes, experiências de relacionamento, eventos corporativos e ativações em partidas e shows. O modelo busca ampliar as possibilidades de exposição e associação da empresa ao projeto.

A estratégia faz parte do processo de transformação conduzido pelo Juventus SAF, constituído em 2025. A sociedade tem entre seus objetivos a reestruturação do futebol do clube, com a modernização da Rua Javari incluída entre os principais projetos desse processo.

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A Arena Javari será estruturada para receber atividades ao longo de todo o ano, com uma programação que inclui partidas de futebol e eventos de diferentes formatos, além de espaços destinados à gastronomia, hospitalidade e ações de relacionamento corporativo. A proposta amplia o uso do estádio para além dos jogos do Juventus e cria novas possibilidades de exploração comercial do espaço. 

— Estruturamos uma plataforma de propriedades de negócios e marketing que irá gerar valor para o parceiro ao longo de todo o acordo — afirma Rogério Dezembro, CEO da Ride Live e head comercial do projeto da Arena Javari.

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— O projeto é customizado para conectar comunicação, relacionamento, experiência e, principalmente, negócios. O objetivo é que o naming rights seja um instrumento estratégico relevante para a empresa — completou.

Estádio do Juventus, em São Paulo
Rua Javari será transformada em uma arena multiuso com programação de futebol, shows e outros eventos (Foto: Divulgação/Soccer Grass)

Juventus em novo momento esportivo

A transformação da Rua Javari ocorre após o Juventus conquistar o Paulistão Série A2 e garantir o retorno à primeira divisão estadual. A nova arena está inserida no processo de reestruturação do clube e será utilizada para partidas de futebol e outros eventos.

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O projeto prevê a manutenção da relação do estádio com a Mooca, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de uso do espaço. A Arena Javari deverá receber diferentes públicos e formatos de eventos, com ações voltadas também à gastronomia, hospitalidade e relacionamento corporativo.

As negociações para a definição dos parceiros comerciais da arena estão em andamento. A expectativa é que os primeiros acordos sejam anunciados nas próximas semanas, dando continuidade à estruturação do modelo de negócios do Juventus SAF.

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