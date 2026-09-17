O Corinthians deixou de ganhar uma bolada em dinheiro por conta da eliminação para o Estudiantes na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pela Libertadores. O time de Fernando Diniz perdeu por 1 a 0, com gol de Alexis Castro, e se despediu da competição.

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O clube iria receber US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões na cotação atual), em caso de classificação para a próxima fase. Esse é o valor pago pela Conmebol às equipes que avançam à semifinal da Libertadores.

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Com isso, o Corinthians encerrou a disputa da Libertadores com US$ 4,97 milhões (cerca de R$ 25,78 milhões) nos cofres. O valor inclui US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 1,02 milhão pelas três vitórias na primeira fase e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final.

Veja a premiação da Libertadores a cada fase

Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)

US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões) Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões) Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)

US$ 600 mil (R4 3,09 milhões) Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada

US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)

US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

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Transfer ban no Corinthians

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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