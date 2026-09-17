Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians perde bolada com queda nas quartas da Libertadores

Timão foi eliminado após perder para o Estudiantes na competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/09/2026 00:13
Favorite o Lance! no Google
Memphis ao errar pênalti na Libertadores
Corinthians encerrou sua participação na Libertadores após eliminação para o Estudiantes (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O Corinthians deixou de ganhar uma bolada em dinheiro por conta da eliminação para o Estudiantes na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pela Libertadores. O time de Fernando Diniz perdeu por 1 a 0, com gol de Alexis Castro, e se despediu da competição.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube iria receber US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões na cotação atual), em caso de classificação para a próxima fase. Esse é o valor pago pela Conmebol às equipes que avançam à semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

Com isso, o Corinthians encerrou a disputa da Libertadores com US$ 4,97 milhões (cerca de R$ 25,78 milhões) nos cofres. O valor inclui US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 1,02 milhão pelas três vitórias na primeira fase e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final.

Veja a premiação da Libertadores a cada fase

  • Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)
  • Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)
  • Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)
  • Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

continua após a publicidade

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

continua após a publicidade

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

continua após a publicidade

Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz com a camisa do Corinthians

Fora de Campo

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após eliminação

Há 13 minutos
Palmeiras provoca Corinthians após eliminação

Palmeiras

Palmeiras provoca o Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Acesso negado'

Há 19 minutos
Memphis com a camisa no rosto rodeado de jogadores do Estudiantes comemorando a classificação sobre o Corinthians

Corinthians

Veja o gol da vitória do Estudiantes sobre o Corinthians na Libertadores

Há 29 minutos
Memphis Depay durante a partida

Fora de Campo

Pênalti perdido por Memphis, do Corinthians, viraliza: 'Inacreditável'

Há 32 minutos
Memphis Depay durante a partida

Corinthians

Memphis perde pênalti, e Corinthians é eliminado da Libertadores

Há 46 minutos
Árbitro em Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores

Fora de Campo

Possível pênalti não marcado em Corinthians x Estudiantes gera revolta: 'Vergonha'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, na derrota para o Flamengo

Escalação do Corinthians contra o Estudiantes repercute: 'Não aprende'

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians está escalado para enfrentar o Estudiantes

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians quita salários atrasados antes de decisão

Camisa do Corinthians no vestiário do estádio do Maracanã

Corinthians repudia ataques homofóbicos sofridos por atletas

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians divulga nota após denúncia contra Stabile no MP

Torcedores do Corinthians sofrem agressões após jogo com Bahia

Briga após Bahia x Corinthians deixa torcedores feridos

Ezequiel Piovi do Estudiantes de La Plata discute com Gabriel Paulista do Corinthians

Ex-Botafogo, artilheiro e Seleção: os perigos do Estudiantes para o Corinthians

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians busca fim de jejum de vitória para avançar na Libertadores e espantar crise

Taça da Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Jogadores de Estudiantes e Corinthians

Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x Estudiantes

Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante partida do clube

Presidente do Corinthians se pronuncia após denúncia do MP

Torcida do Corinthians

Corinthians esgota ingressos para duelo com Estudiantes