Representantes do grupo St. Dominique Capital (SDC) Sports se apresentaram nesta segunda-feira (31) para membros do Conselho Deliberativo do Santos, em uma reunião extraordinária realizada na Vila Belmiro. O objetivo do encontro foi permitir que os responsáveis pelo projeto explicassem a origem da empresa, sua estrutura, os profissionais envolvidos e os planos para o clube.

A reunião contou com três representantes da SDC: Jesse Fioranelli, Diego Garcia (co-fundador) e Michael Lipman (sócio-diretor). Além deles, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também esteve presente.

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SDC não detalha proposta nem valores

A SDC apresentou sua estrutura e filosofia de investimentos, expondo os motivos e diferenciais que a atraíram ao Alvinegro Praiano, além do plano que enxerga para o Peixe. Porém, o grupo não apresentou nem detalhou os valores previstos para investir no Santos. Isso fez com que alguns conselheiros saíssem com dúvidas e até frustrados, por esperarem mais informações sobre investimento nesta primeira reunião.

O próprio clube, em comunicado oficial após a reunião, admitiu que realmente não houve a exposição detalhada da proposta, justificando que a apresentação de valores não estava prevista para esta reunião.

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— Nesse encontro não estava prevista a exposição da proposta — declarou o Peixe por meio de nota oficial.

Para a SDC, momento político do clube não atrapalha

O ano de 2026 do Santos, internamente, é marcado por um evento importante: as eleições para o próximo triênio presidencial acontecem em dezembro. Porém, os representantes da SDC afirmaram que o cenário eleitoral, ou seja, a permanência ou não do presidente Marcelo Teixeira no cargo, não influencia nas decisões futuras do grupo em relação ao clube.

— Os representantes deixaram claro que a empresa está pronta para concluir o investimento e afirmaram que a situação eleitoral do Clube não interfere e não há nenhuma relevância para as decisões futuras da SDC Sports — informou o Peixe em nota.

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Como foi a escolha da SDC pelo Santos?

De acordo com o representante da XP presente na reunião, o processo de escolha foi conduzido pela própria instituição financeira, que avaliou 62 grupos de investidores interessados na SAF do Santos. Segundo a nota oficial do clube, a SDC foi quem apresentou o melhor projeto e as melhores condições para colaborar com o futuro do Peixe, em um processo cujos detalhes específicos não foram divulgados.

Próximos passos e mudança no estatuto

O próprio mandatário, Marcelo Teixeira, declarou que todo o processo só vai acontecer se houver uma alteração no estatuto do Santos. Isso porque, atualmente, o clube pode vender apenas 49% das ações, enquanto a proposta da SDC Sports prevê a aquisição de 80%. Será necessário, portanto, alterar a legislação interna para permitir a venda do controle majoritário.

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— Hoje tivemos um encontro de apresentação do grupo aos conselheiros e conselheiras, conforme estava na pauta. Foi fundamental para conhecer o perfil, a forma como são os investimentos, da maneira como também trabalharam no futebol e o perfil dos investidores. A diretoria executiva sempre teve um cuidado no assunto da SAF, mas, como nós concluímos hoje toda a documentação, cabe ao Conselho Deliberativo entender esse procedimento, votar as devidas mudanças estatutárias para que, se for do desejo do conselho e do quadro associativo, ocorra a mudança para SAF ou não — declarou Marcelo Teixeira na nota do clube.

Como funciona o processo de mudança estatutária?

O trâmite ficará sob responsabilidade do Conselho Deliberativo, presidido por Fernando Akaoui. Depois que o estudo completo for recebido, a Mesa do Conselho terá até 30 dias para convocar uma reunião destinada a analisar o mérito da mudança e recomendar ou não sua aprovação.

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Se o Conselho aprovar a alteração, o presidente do órgão terá até 60 dias para convocar a Assembleia Geral dos associados. Antes da votação, o Conselho deverá promover sessões informativas com especialistas para esclarecer dúvidas dos sócios. A Assembleia terá, então, a palavra final sobre a reforma estatutária.

Caso os associados aprovem a mudança, o processo ainda não estará encerrado. Será necessária a formalização da oferta vinculante, sua análise e aprovação no Conselho Deliberativo e uma nova votação na Assembleia Geral para que os sócios decidam sobre a venda em si.

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Vale destacar que o Santos passará por eleições presidenciais no fim deste ano. Por se tratar de um ano político, todo o processo de mudanças estatutárias, caso avance, pode levar mais tempo.

Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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