Quartas da Copa do Brasil 2026 registram maiores públicos; veja ranking
Levantamento do Lance! aponta que o público total da fase ficou abaixo do registrado em 2025
Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 proporcionaram quatro duelos entre oito equipes em busca da classificação para a próxima fase da competição. Com confrontos eliminatórios, as partidas foram marcadas por disputas acirradas dentro de campo e pelo apoio dos torcedores nas arquibancadas. A fase também marcou o maior público desta edição da competição.
No entanto, em comparação com as quartas de final de 2025, a atual fase registrou uma queda no público total. Ao todo, segundo levantamento do Lance!, 306.089 mil torcedores estiveram presentes nas oito partidas disputadas em formato de ida e volta, gerando uma renda total de R$ 23.646.165 na edição de 2026. O número representa uma queda de quase 36 mil torcedores em relação à mesma fase do ano passado.
|2025
|X
|2026
PÚBLICO TOTAL
341.310
306.089
MÉDIA DE PÚBLICO
42.663,75
38.261,13
RENDA TOTAL
R$ 24.537.338
R$ 23.646.165
Maior público da atual edição
Dos quatro duelos das quartas de final, três foram clássicos estaduais. O empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 25 de agosto, no Mineirão, estabeleceu o maior público da Copa do Brasil em 2026, com 59.225 torcedores presentes.
A segunda maior marca da competição também pertence às quartas de final: no clássico de volta entre Grêmio e Internacional, na última quinta-feira (3), 55.695 torcedores foram à Arena do Grêmio para acompanhar a vitória e a classificação gremista.
5 maiores públicos desta edição
- Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG - 59.225 torcedores - Quartas de final (ida) - 25/08/2026;
- Grêmio 3 x 1 Internacional - 55.695 torcedores - Quartas de final (volta) - 03/09/2026;
- Fluminense 1 x 3 Vasco - 48.794 - Oitavas de final (volta) - 05/08/2026;
- Corinthians 2 x 1 Internacional - 44.777 - Oitavas de final (volta) - 06/08/2026;
- Grêmio 0 x 0 Internacional - 44.709 - Quartas de final (ida) - 27/08/2026.
Queda de público ocorreu nos jogos de volta
Os jogos de volta, disputados entre os dias 1º e 3 de setembro, marcaram a abertura das oitavas de final. Nos quatro confrontos de volta, 142.263 pessoas compareceram aos estádios, uma média de 35.665 torcedores por jogo, gerando uma renda de R$ 11.298.364.
Na comparação com a rodada de volta das quartas de 2025, houve certa redução. No ano anterior, a volta somou 192.742 torcedores, com média de 48.185,25 pessoas, e arrecadou R$ 14.494.980. A diferença chega a 50 mil torcedores a menos nos jogos de ida de 2026.
|VOLTA
|2025
|X
|2026
PÚBLICO TOTAL
192.742
142.263
MÉDIA DE PÚBLICO
48.185
35.665
RENDA TOTAL
R$ 14.494.980
R$ 11.298.364
Jogos de ida representam aumento em relação a 2025
Por outro lado, as partidas de ida das quartas de final em 2026 superaram o desempenho da edição anterior. No total, 163.826 torcedores compareceram aos estádios na primeira rodada, com renda de R$ 12.347.801. O crescimento foi de mais de 15 mil torcedores no comparativo com os jogos de ida de 2025.
|IDA
|2025
|X
|2026
PÚBLICO TOTAL
148.596
163.826
MÉDIA DE PÚBLICO
37.142,25
40.956
RENDA TOTAL
R$ 10.042.358
R$ 12.347.801
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