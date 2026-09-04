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Quartas da Copa do Brasil 2026 registram maiores públicos; veja ranking

Levantamento do Lance! aponta que o público total da fase ficou abaixo do registrado em 2025

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
04/09/2026 12:59
Atualizado há 1 minutos
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Partida entre Cruzeiro e Atlético-MG registrou maior público da Copa do Brasil de 2026
Partida entre Cruzeiro e Atlético-MG registrou maior público da Copa do Brasil de 2026 — (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress) ORG XMIT: CRUZEIRO X ATLETICO - COPA DO B

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 proporcionaram quatro duelos entre oito equipes em busca da classificação para a próxima fase da competição. Com confrontos eliminatórios, as partidas foram marcadas por disputas acirradas dentro de campo e pelo apoio dos torcedores nas arquibancadas. A fase também marcou o maior público desta edição da competição.

No entanto, em comparação com as quartas de final de 2025, a atual fase registrou uma queda no público total. Ao todo, segundo levantamento do Lance!, 306.089 mil torcedores estiveram presentes nas oito partidas disputadas em formato de ida e volta, gerando uma renda total de R$ 23.646.165 na edição de 2026. O número representa uma queda de quase 36 mil torcedores em relação à mesma fase do ano passado.

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2025X2026

PÚBLICO TOTAL

341.310

306.089

MÉDIA DE PÚBLICO

42.663,75

38.261,13

RENDA TOTAL

R$ 24.537.338

R$ 23.646.165

Maior público da atual edição

Dos quatro duelos das quartas de final, três foram clássicos estaduais. O empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 25 de agosto, no Mineirão, estabeleceu o maior público da Copa do Brasil em 2026, com 59.225 torcedores presentes.

A segunda maior marca da competição também pertence às quartas de final: no clássico de volta entre Grêmio e Internacional, na última quinta-feira (3), 55.695 torcedores foram à Arena do Grêmio para acompanhar a vitória e a classificação gremista.

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5 maiores públicos desta edição

  1. Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG - 59.225 torcedores - Quartas de final (ida) - 25/08/2026;
  2. Grêmio 3 x 1 Internacional - 55.695 torcedores - Quartas de final (volta) - 03/09/2026;
  3. Fluminense 1 x 3 Vasco - 48.794 - Oitavas de final (volta) - 05/08/2026;
  4. Corinthians 2 x 1 Internacional - 44.777 - Oitavas de final (volta) - 06/08/2026;
  5. Grêmio 0 x 0 Internacional - 44.709 - Quartas de final (ida) - 27/08/2026.

Queda de público ocorreu nos jogos de volta

Os jogos de volta, disputados entre os dias 1º e 3 de setembro, marcaram a abertura das oitavas de final. Nos quatro confrontos de volta, 142.263 pessoas compareceram aos estádios, uma média de 35.665 torcedores por jogo, gerando uma renda de R$ 11.298.364.

Na comparação com a rodada de volta das quartas de 2025, houve certa redução. No ano anterior, a volta somou 192.742 torcedores, com média de 48.185,25 pessoas, e arrecadou R$ 14.494.980. A diferença chega a 50 mil torcedores a menos nos jogos de ida de 2026.

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VOLTA2025X2026

PÚBLICO TOTAL

192.742

142.263

MÉDIA DE PÚBLICO

48.185

35.665

RENDA TOTAL

R$ 14.494.980

R$ 11.298.364

Jogos de ida representam aumento em relação a 2025

Por outro lado, as partidas de ida das quartas de final em 2026 superaram o desempenho da edição anterior. No total, 163.826 torcedores compareceram aos estádios na primeira rodada, com renda de R$ 12.347.801. O crescimento foi de mais de 15 mil torcedores no comparativo com os jogos de ida de 2025.

IDA2025X2026

PÚBLICO TOTAL

148.596

﻿

163.826

MÉDIA DE PÚBLICO

37.142,25

﻿

40.956

RENDA TOTAL

R$ 10.042.358

﻿

R$ 12.347.801

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

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