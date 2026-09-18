A parceria de Kylian Mbappé com a Nike chegou ao fim após duas décadas. Aos 27 anos, o astro francês deixou a marca norte-americana e assinou com a On, empresa suíça que agora entra de vez no mercado de futebol. A nova fornecedora, que também patrocina o tenista brasileiro João Fonseca, prepara o lançamento de suas primeiras chuteiras para 2027.

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A mudança coloca Mbappé em um projeto que vai além do patrocínio individual. Com a chegada do camisa 10 do Real Madrid, a On passa a contar com um dos principais nomes do futebol mundial justamente no momento em que se prepara para lançar seus primeiros produtos voltados à modalidade.

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Além de Mbappé, a empresa terá outro francês de peso no novo projeto. Thierry Henry, campeão mundial em 1998 e ídolo do futebol francês, foi anunciado como diretor de futebol da On e trabalhará no desenvolvimento da marca dentro do esporte.

— Eu ainda sonho em jogar futebol. Isso pode te surpreender, vindo de alguém que joga profissionalmente. Mas é verdade. Eu ainda sonho em jogar com meus amigos. Eu sigo esse sonho desde que me lembro. Mais uma vez, ele me levou a uma das maiores mudanças da minha vida. Agora, me vejo cercado por inovadores que sonham com as mesmas coisas que eu. Em aproximar o mundo o máximo possível do jogo. Acho que é isso que acontece com os sonhos que se recusam a mudar. Geralmente são eles que mudam tudo — escreveu Mbappé, nas redes sociais.

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Mbappé posa ao lado de uma máquina de tênis na On, sua nova patrocinadora (Foto: Reprodução/X)

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A relação entre Mbappé e Nike começou em 2006, quando o francês ainda era uma criança. Ao longo dos anos, o atacante do Real Madrid se tornou um dos principais rostos da empresa no futebol e ganhou modelos especiais de chuteiras, além de campanhas globais.

Agora, a marca norte-americana perde mais um de seus grandes nomes para uma concorrente em ascensão. Recentemente, a empresa também viu o espanhol Lamine Yamal trocar de fornecedora e assinar com a Adidas.