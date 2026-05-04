menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Estrelas do tênis questionam divisão de lucros em Roland Garros

Torneio registra recorde, mas vê torneios concorrentes ultrapassarem em faturamento

Joanna Colaço
São Paulo (SP)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 04/05/2026
12:57
Atualizado há 2 minutos
Jannink Sinner jogador tênis
imagem cameraSinner é um dos nomes que assinou o texto de contestação à Roland Garros. (Foto: Thomas COEX / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A elite do tênis mundial entrou em conflito com a organização de Roland Garros. Em um comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira (4), um grupo de 20 jogadores, liderado pelas estrelas Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, denunciou a má distribuição das receitas do Grand Slam francês. O documento exige que a participação dos atletas nos lucros suba para 22%, além de cobrar melhorias urgentes em pensões e assistência médica, expondo uma crise de governança a poucas semanas do início do torneio, marcado para 24 de maio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O abismo dos números

Embora a organização do torneio tenha anunciado, em abril, um reajuste de 9,5% na premiação total, alcançando o recorde de 61,6 milhões de euros distribuídos ao longo da disputa, os jogadores argumentam que o aumento é ilusório diante do crescimento exponencial do faturamento do evento:

— A participação dos jogadores nas receitas de Roland Garros regrediu: caiu de 15,5% em 2024 para uma previsão de 14,9% em 2026, explica o comunicado.

Os dados apresentados pelo grupo revelam um descompasso financeiro: em 2025, o torneio faturou 395 milhões de euros (alta de 14%), enquanto os prêmios subiram apenas 5,4%. O objetivo dos atletas é elevar essa fatia para 22%, equiparando o Grand Slam aos padrões já praticados pelos circuitos ATP e WTA.

continua após a publicidade

Outras reivindicações

A pauta de reivindicações não se restringe ao aspecto financeiro. O documento elenca necessidades urgentes em:

  • Assistência Médica: Melhorias no suporte fisioterápico e hospitalar.
  • Seguridade: Revisão dos planos de pensão para ex-atletas.
  • Calendário: Participação ativa nas decisões sobre as datas do circuito.

— Enquanto outros esportes modernizam sua gestão, os Grand Slams resistem à mudança. A falta de consulta aos jogadores reflete um sistema que ignora quem é fundamental para o sucesso do espetáculo, afirmam os signatários.

Quadra Philippe Chatrier, a central de Roland Garros, na semifinal entre a polonesa Iga Swiatek e a bielorrussa Aryna Sabalenka (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Quadra Philippe Chatrier, a central de Roland Garros, na semifinal entre a polonesa Iga Swiatek e a bielorrussa Aryna Sabalenka, em 2025 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Conflito antigo

O mal-estar não é inédito. A tensão escalou em março de 2025, quando órgãos dirigentes (ATP, WTA, ITF e ITIA) foram acusados de manter um sistema "abusivo e ilegal". O movimento ganha força com a PTPA, associação sindical fundada por Novak Djokovic em 2020.

continua após a publicidade

Segundo a entidade, a fachada glamorosa do tênis esconde um modelo que explora talentos e coloca a saúde dos profissionais em risco. "Não se trata de perturbar o tênis, mas de salvá-lo para as futuras gerações", defende a associação, que já sinaliza a intenção de levar a disputa aos tribunais.

Veja as premiações de outros Grand Slams

Mesmo diante de um recorde de faturamento e premiação, Roland Garros deve terminar a temporada 2026 como a etapa de menor bonificação entre os quatro Grand Slams. Em janeiro, o Australian Open anunciou seu aumento do prêmio e chegou a 111,5 milhões de dólares australianos, ou quase R$ 400 milhões na cotação atual.

O torneio da Oceania assumiu o ranking de premiação e de maior valor comercial entre os Grand Slams, considerando valores relacionados à bilheteria, direitos de transmissão e acordos com patrocinadores. Wimbledon e US Open, que acontecem após Roland Garros, ainda não divulgaram o valor do prêmio para 2026, mas os números devem seguir a tendência de crescimento, o que os tornaria mais rentáveis que a etapa francesa.

Em 2025, Wimbledon pagou 53,5 milhões de libras, o que corresponde a pouco mais de R$ 360 milhões na cotação atual, enquanto o US Open desembolsou 90 milhões de dólares, ou quase R$ 450 milhões. As etapas serão disputadas entre junho e julho, em Londres, enquanto a competição nos EUA será jogada entre agosto e setembro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias