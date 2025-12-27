Retrospectiva do Internacional: uma taça e muitos tropeços

No começo de 2025, a projeção era disputar o título nas quatro competições do calendário – campeonatos Gaúcho e Brasileiro e copas do Brasil e Libertadores. No fim do ano, o balanço do Internacional tem uma taça e muitos tropeços – duas eliminações e um quase rebaixamento. No meio de tudo, a demissão de dois técnicos, fofoca conjugal, chuva de papel picado fora de hora, frases polêmicas e uma campanha que só não deve ser esquecida porque precisa servir de lição.

Arrancada da esperança

Após uma série de 16 jogos invictos na reta final do Brasileirão de 2024, o Inter de Rogar Machado iniciou 2025 com uma arrancada que dava esperança ao torcedor. Buscando impedir a conquista do octa estadual do Grêmio, fez um Gauchão impecável, invicto, com uma vitória incontestável na primeira partida da final, na casa do rival, e a retomada da taça, no duelo decisivo, em casa.

O título estava dentro dos planos. A direção e a comissão técnica queriam a taça no armário e pretendiam brigar para chegar pelo menos nas quartas de final das copas e encerrar o Brasileiro entre os cinco primeiros. Passada a conquista local, o resto foi pelo ralo.

Os números no Gauchão

Vitórias 9 Empates 3 Aproveitamento 83,3% Gols pró 24 Gols contra 6

Carbonero comemora gol no Gre-Nal de ida da final do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Eliminações nas copas

Na Copa do Brasil, o susto veio já na estreia, na terceira fase. Contra um desconhecido Maracanã, o Inter sofreu para vencer em casa por 1 a 0, precisando cruzar 76 bolas na área – e o gol não saiu em um desses lances. Nas oitavas de final, caiu para Fluminense, com uma derrota por 2 a 1 em casa e um empate em 1 a 1 no Maracanã.

Antes da partida, uma fofoca conjugal caiu feito bomba no vestiário. Envolvendo jogadores e suas famílias, além da comunicação do clube, que fez postagem em tom de meme nas redes sociais. A queda e a notícia abalaram o grupo, que não se recuperou mais.

Os números na Copa do Brasil

Vitórias 2 Empates 1 Derrotas 1 Aproveitamento 58,3% Gols pró 6 Gols contra 3

Quatorze dias depois, nova eliminação, dessa vez na Libertadores. Na ida, no Maracanã, 1 a 0 para Rubro Negro. Na volta, 2 a 0 para o time carioca, com direito outra partida entre as duas equipes, na abertura do returno, com outra vitória do Fla, 3 a 1, no Beira-Rio.

Antes do jogo da queda, um fiasco que representa o ano colorado. No momento em que as equipes entravam em campo, o clube havia preparado uma chuva de papel, a fim de motivar os torcedores e o time. Feito com pedaços laminados e arremessados de um local impróprio, devido ao vento, o material tomou conta do gramado, atrasou o início do jogo e esfriou a equipe e o público.

Números na Libertadores

Vitórias 3 Empates 2 Derrotas 3 Aproveitamento 45,8 Gols pró 12 Gols contra 11

Papel picado no estádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

De mal a pior no Brasileirão

No Brasileirão, após um começo promissor, com um empate em 1 a 1 com o Flamengo e uma goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro, que ajudaram a ampliar o recorde de invencibilidade de Roger Machado, de 16 (só no Brasileiro), em 2024, para 17 (incluindo Gauchão e o começo da Libertadores), em 2025, o Inter começou a descer a ladeira.

Não conseguiu repetir bons desempenhos, nem engatar uma sequência de resultados favoráveis. Começou a ter que buscar resultados e tomou duas goeladas em sequência – para Corinthians e Botafogo. Demitiu Roger Machado em setembro, após perder o Gre-Nal do segundo turno em casa, de virada.

Veio Ramón e Emiliano Díaz e nada mudou. A dupla argentina venceu três partidas, empatou cinco e perdeu outras cinco. Uma delas, por 5 a 1 para o Vasco. Após a goleada para o Gigante da Colina, a dupla caiu e, na aposta da mística, veio Abel Braga.

O técnico campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 perdeu para o Tricolor Paulista e venceu o Bragantino. Como estava em 18º, dependeu de resultados paralelos. E eles vieram. Abelão disse que a campanha devia servir de lição para não ser repetida em 2026.

A campanha no Brasileirão

Vitórias 11 Empates 11 Derrotas 16 Aproveitamento 38,6% 44 gols pró 57 gols contra

Abel Braga, técnico do Internacional, no jogo contra o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Polêmicas na casamata

Na reta final do Brasileirão, o Colorado acabou envolvido em duas polêmicas com muita repercussão nas redes sociais. Primeiro, o técnico Ramón Díaz disparou uma frase machista após o Inter empatar em 2 a 2 com o Bahia no Beira-Rio. Na coletiva, o argentino que chegou em setembro e foi demitido no final de novembro tascou:

– Não pode acontecer com um clube tão importante o que aconteceu [sair vencendo por 2 a 0 e ceder o empate]… não pode… porque o futebol é para homens, não é para meninas.

O pedido veio somente na manhã seguinte, em um texto protocolar nas redes sociais. Dias depois, foi a vez de Abel Braga, que assumia por dois jogos, para salvar o time do rebaixamento, largar uma declaração homofóbica:

– Eu fiz uma brincadeira... Eu falei: 'Pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado.

A desculpa também veio nas redes sociais do técnico. Depois, em um pronunciamento antes da coletiva seguinte, após o 3 a 0 para o São Paulo:

– Fui relatar uma brincadeira juvenil. Já me desculpei. Não deveria ter falado nada naquele momento. Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Quero que vocês entendam isso, tá?