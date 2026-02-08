Com dois gols de laterais, Internacional bate o São Luiz e vai às semifinais
Aguirre e Bernabei marcaram primeiro, Vitinho fechou o placar
- Matéria
- Mais Notícias
Com gols dos laterais Aguirre e Bernabei, e mais um de Vitinho, o Internacional venceu o São Luiz por 3 a 1 – Felipe Rangel descontou –, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, na noite deste domingo (8), no estádio Beira-Rio. Em partida aberta, com chances para os dois lados, o Colorado garantiu classificação às semifinais do Estadual e a melhor campanha da competição, conseguindo, assim, a vantagem de decidir as próximas fases em casa.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O adversário do Colorado será o Ypiranga. As datas e horas do confronto, ainda não estão definidas pela Federação Gaúcha de Futebol. A tendência é que as partidas ocorram no próximo final de semana e no outro.
➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Como foi a partida entre Internacional x São Luiz
O Internacional começou pressionando a equipe do São Luiz. Tanto que, logo aos 3, abriu o placar. Em jogada no lado esquerdo, a bola chegou a Bernabei que achou Aguirre entrando pelo meio. O camisa 35 bateu rasteiro e Gabriel Oliveira aceitou. Frango! 1 a 0. Logo na saída, Felipe Rangel foi lançado nas costas da marcação, avançou e, da entrada da área, bateu alto. Gol do Rubro! 1 a 1. Com isso, o jogo ficou aberto, com um gol, para qualquer lado, parecendo questão de tempo.
O São Luiz teve chance aos 20, quando a bola foi alçada na área e Germano dividiu com Anthoni, que levou a melhor. O Colorado ameaçou pelo menos duas vezes. Uma com Tabata, logo aos 21, quando chute do 17 cruzou a área e triscou a trave esquerda de Oliveira. Três minutos depois, João Victor entortou Higor no fundo do campo e passou para Allex. O 31 teve paciência para olhar o ângulo e tentar. Mas a redonda saiu. O Inter seguiu dominando, sem sofrer ameaças, mas faltou efetividade.
O jogo voltou pegando fogo. Em 15 minutos, dez oportunidades. Cinco para cada lado. Como aos 10, na bicicleta de Araújo que Anthoni mandou para escanteio. Depois, foi a vez de Oliveira salvar o Rubro, ao salvar chute de Tabata, aos 13. Aos 16, saiu um gol. Em cobrança de escanteio, a defesa rubra afastou. No rebote, de fora da área e de primeira, Bernabei marcou um golaço! 2 a 1. Com o São Luiz tentando ir para cima, o Colorado teve espaço para contra-ataques. E aos 48, o Inter definiu placar. Allex bateu colocado e rasteiro. Oliveira defendeu, mas soltou a bola nos pés de Vitinho. 3 a 1.
O que vem pela frente
Antes, porém, o Internacional vira a chave mais uma vez e volta às atenções ao Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (12), às 21h30min (de Brasília), também no Beira-Rio, enfrenta o Palmeiras pela terceira rodada, buscando a primeira vitória na competição.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SÃO LUIZ
QUARTAS DE FINAL – JOGO ÚNICO – CAMPEONATO GAÚCHO
🗓️ Data e horário: domingo, 8 de janeiro de 2026, 18h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Aguirre (3'/1º), Felipe Rangel (4'/1º), Bernabei (16'/2º) e Vitinho (48'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Higor, Marcão (SL)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 300.672
🧑🤝🧑 Público pagante: 14.484
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho (Clayton Sampaio) e Bernabei; Thiago Maia (Villagra), Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Bruno Tabata (Alan Rodríguez); João Victor (Vitinho), Alerrandro e Allex.
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)
Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor (Márcio Duarte); Lucas Hulk (DG), Guilherme Escuro (Weverson) e Araújo; Germano (Victor Jesus), Felipe Rangel (Felipe Tontini) e Eduardo Grasson.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jeissyevan Freitag Goncalves
4️⃣ Quarto árbitro: Andressa Hartmann
🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
- Matéria
- Mais Notícias