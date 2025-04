Com 76 cruzamentos, o Internacional faz gol quase no fim e vence o Maracanã

Depois de um jogo sem inspiração, mas de muita posse de bola, 76 cruzamentos, 15 escanteios, quase nenhuma chance clara e dois gols anulados e um segundo tempo com mais de uma hora, devido aos acréscimos, o Internacional teve muita paciência para superar a defesa do Maracanã, e vencer por 1 a 0 a partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite de terça-feira (29), no estádio Beira-Rio. A partida de volta está marcada para dia 22, provavelmente no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Como foi Internacional x Maracanã

O jogo começou sem velocidade, com o Internacional pressionando o Maracanã. A bola circulava, de um lado a outro, sempre parrando na defesa alviceleste. Aos 12, sem nenhum perigo, o Colorado já havia chegado quatro vezes na área adversária, cruzado quatro vezes, conquistado três escanteios – foram dez na primeira etapa. E assim seguiu. Mesmo jogando quase o tempo todo no campo adversário, pouca efetividade. Só aos 45, Wesley achou Aguirre entre os zagueiros. O argentino chutou forte, para grande defesa de Rayr. Aos 51, Wesley, mais uma vez, chutou cruzado em direção ao gol, mas Leandro tocou para mais um escanteio.

O segundo tempo foi igual. Em cinco minutos, cinco cruzamentos. Novamente, sem efetividade. Com paciência, que o Colorado tentava superar a defesa cearense e chegar ao gol de Rayr. Aos 10, Roger Machado resolveu ir para o tudo ou nada, tirou o zagueiro Rogel e colocou o atacante Vitinho, além de Gustavo Prado. Aos 20, entraram Alan Patrick e Raykkonen, de apenas 16 anos. Aos 27, Alan Patrick cruzou para Wesley. O 21 dominou no peito e foi derrubado na área. O 10 cobrou mal e Rayr defendeu! Após um gol mal anulado, do garoto estreante, aos 47, Vitinho cruzou, Wesley cabeceou no travessão e a bola voltou para Gustavo Prado, livre, chutar com raiva para o fundo das redes. Gol do Inter! 1 a 0.

O que vem pela frente

O grupo colorado se reapresenta às 16h (de Brasília) desta quarta (30), quando inicia a preparação para enfrentar o Corinthians, sábado (3), no Itaquerão. Depois, antes de encarar mais duas partidas fora, deve ter atividade de recuperação física no domingo (4). Na outra quinta (8), vai a Medellín, pega o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois, viaja ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Botafogo, no Dia das Mães, domingo (11).

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MARACANÃ

3ª FASE – JOGO DE IDA – COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira (29), 19h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Gustavo Prado (47'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Jairo, Matheus Taumaturgo, Rafael Mandacaru e Rogério (M)

💸 Renda: R$ 156.488

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 16.145

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Rogel (Vitinho), Victor Gabriel e Ramon; Fernando, Thiago Maia e Óscar Romero (Alan Patrick); Bruno Tabata (Gustavo Prado), Valencia (Raykkonen) e Wesley.

MARACANÃ (Técnico: Junior Cearense)

Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo, Wendel (Edimar) e João; Leandro, Michel Pires e Wilker (Anderson); Davi Torres (Testinha), Bravo (Matheus Taumaturgo) e Rogério (Jair).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto (BA)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)