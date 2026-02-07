Internacional x São Luiz: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026
Colorado e Rubro se enfrentam no Beira-Rio, às 18h deste domingo (8)
- Matéria
- Mais Notícias
Internacional e São Luiz se enfrentam na noite deste domingo (8) pela partida única das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida o acontece às 18h, no estádio Beira-Rio. O confronto entre o time de Porto Alegre e o de Ijuí terá transmissão do RBS TV (TV aberta) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Internacional
Internacional não renova com atacante que marcou gol no Gauchão
Internacional05/02/2026
- Internacional
Análise: o que o empate no Rio mostra do Internacional de Pezzolano
Internacional05/02/2026
- Internacional
‘Estamos criando algo com esse time’, diz técnico do Internacional
Internacional04/02/2026
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ficha do jogo
Veja os melhores momentos de Caxias 0x1 Internacional
Como chegam os dois times?
No Gauchão, a equipe de Paulo Pezzolano teve a melhor campanha da primeira fase, com 15 pontos. Para a partida deste domingo, deve voltar a ter time alternativo, com nenhum dos jogadores que iniciaram o empate em 1 a 1 com o Flamengo na quarta-feira (4), no Maracanã. A tendência é de que Alerrandro seja escalado desde o começo do duelo. Assim, Inter deve jogar com Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Bruno Henrique e Gustavo Prado (Bruno Tabata) e Allex; Alerrandro e João Victor.
Quarto lugar no Grupo A, o São Luiz se classificou com sete pontos. A equipe de Ijuí tem apenas uma vitória no Gauchão, mas também só perdeu uma partida, a goleada 5 a 0 para o Grêmio. O técnico Paulo Henrique Marques deve optar por Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo; Germano, Felipe Rangel e Vidimar.
➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
Confira as informações de Internacional x São Luiz pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SÃO LUIZ
QUARTAS DE FINAL – CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: RBS TV (TV aberta) Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jeissyevan Freitag Gonçalves
🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Bruno Henrique e Gustavo Prado (Bruno Tabata) e Allex; Alerrandro e João Victor.
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Vidimar)
Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo; Germano, Felipe Rangel e Vidimar.
- Matéria
- Mais Notícias