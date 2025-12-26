Internacional tenta fechar com executivo ainda nesta sexta (26)

Correndo contra o tempo para remontar o Departamento de Futebol, o Internacional pretende fechar a contratação de Fabinho Soldado como novo diretor executivo nesta sexta-feira (26). Ex-dirigente do Corinthians, o profissional está livre desde terça (23), um dia depois de o Timão ter conquistado a Copa do Brasil em cima do Vasco. Prioridade colorada desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, foi o único nome procurado.

Caso não entre em um acordo com Soldado, a tendência é de que o Colorado promova Felipe Dallegrave, dirigente Jurídico, ao cargo.

Inter tenta fechar com executivo

Soldado, que já atuou pelo Alvirrubro, teve conversas com o presidente Alessandro Barcellos no começo da semana, mas ainda não houve acerto. Pelo que apurou o Lance!, haveria uma divergência na questão financeira, entre o pedido pelo profissional e a oferta do Inter.

Apesar disso, o cartola gaúcho alimenta uma expectativa positiva de contar com o profissional, volante da equipe em 2006, campeão da Libertadores e do Mundial. Naquele ano, ainda conhecido apenas como Fabinho, o jogador foi comandado por Abel Braga, hoje diretor técnico do clube.

Opção em casa

Caso Barcellos não feche a contratação, não buscará outro dirigente no mercado. Nos corredores do Beira-Rio se fala que Felipe Dallegrave, atual diretor de futebol para as áreas de Gestão e Jurídica, será promovido a diretor executivo.

Ele foi bastante elogiado por Abel Braga, diretor técnico, e poderia receber essa oportunidade. Independentemente do desfecho, o objetivo é definir o profissional até esta sexta. A direção entende ser fundamental ter a ocupação desse cargo para dar sequência às negociações que ocorrem com jogadores, tanto de chegada quanto de saída.

