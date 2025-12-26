menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional tenta fechar com executivo ainda nesta sexta (26)

Colorado tem conversas adiantadas com Fabinho Soldado, ex-Corinthians

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/12/2025
11:29
Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians
imagem cameraFabinho Soldado negocia com o Inter (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Correndo contra o tempo para remontar o Departamento de Futebol, o Internacional pretende fechar a contratação de Fabinho Soldado como novo diretor executivo nesta sexta-feira (26). Ex-dirigente do Corinthians, o profissional está livre desde terça (23), um dia depois de o Timão ter conquistado a Copa do Brasil em cima do Vasco. Prioridade colorada desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, foi o único nome procurado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Caso não entre em um acordo com Soldado, a tendência é de que o Colorado promova Felipe Dallegrave, dirigente Jurídico, ao cargo.

Inter tenta fechar com executivo

Soldado, que já atuou pelo Alvirrubro, teve conversas com o presidente Alessandro Barcellos no começo da semana, mas ainda não houve acerto. Pelo que apurou o Lance!, haveria uma divergência na questão financeira, entre o pedido pelo profissional e a oferta do Inter.

Apesar disso, o cartola gaúcho alimenta uma expectativa positiva de contar com o profissional, volante da equipe em 2006, campeão da Libertadores e do Mundial. Naquele ano, ainda conhecido apenas como Fabinho, o jogador foi comandado por Abel Braga, hoje diretor técnico do clube.

continua após a publicidade

Opção em casa

Caso Barcellos não feche a contratação, não buscará outro dirigente no mercado. Nos corredores do Beira-Rio se fala que Felipe Dallegrave, atual diretor de futebol para as áreas de Gestão e Jurídica, será promovido a diretor executivo.

Ele foi bastante elogiado por Abel Braga, diretor técnico, e poderia receber essa oportunidade. Independentemente do desfecho, o objetivo é definir o profissional até esta sexta. A direção entende ser fundamental ter a ocupação desse cargo para dar sequência às negociações que ocorrem com jogadores, tanto de chegada quanto de saída.

continua após a publicidade
Felipe Dallegrave, dirigente do Internacional
Felipe Dallegrave, atual diretor das áreas de Gestão e Jurídica (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias