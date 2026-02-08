Mesmo com a vitória de 3 a 1 sobre o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano teve que sair em defesa de seus comandados. Questionado sobre a fase de alguns atletas do profissional, que não têm apresentado boas atuações, o uruguaio respondeu que os "jogadores são seres humanos" e "todos passam por má fases". Confira a íntegra da coletiva.

O adversário do Colorado nas semifinais do Estadual será o Ypiranga. As datas e horas do confronto, ainda não estão definidas pela Federação Gaúcha de Futebol. A tendência é que as partidas ocorram no próximo final de semana e no outro.

'Os jogadores são seres humanos'

A coletiva começou com um questionamento sobre a escolha do time – um misto com reservas, meninos da base e Bernabei – para o confronto com o Rubro, válido pelas quartas de final. Sucinto como sempre é, Pezzolano respondeu:

– Foi um jogo com meninos e jogadores com poucos minutos. Estou contente eles. Usei Bernabei porque ele se recupera muito rápido. Foi só uma decisão técnica.

Mais adiante, outra pergunta foi sobre a estratégia para o Gauchão, se continuará usando time misto na semifinal. Vale lembrar que a partida de ida, em Erechim, será no final de semana de Carnaval, após o Inter pegar o Palmeiras, na quinta-feira (12), no Beira-Rio:

– O próximo jogo é o Palmeiras. Vamos ver como os jogadores vão terminar o jogo. Mas o normal é que siga sendo assim [com um misto com guris da base e atletas do profissional].

Ainda falou sobre as atuações de Allex e João Victor, destaques em boa parte da partida:

– São dois meninos que estão fazendo muito bem o que pedimos. Eles estão crescendo. Seguirão melhorando. São dois meninos que podemos contar ao longo do ano.

Então foi questionado sobre a fase de alguns atletas, e saiu em defesa dos seus comandados:

– Antes de jogadores, você tem seres humanos dentro de campo. Os jogadores que não estão muito bem hoje, fiquem tranquilos, eles vão começar a melhorar. Nós temos bons jogadores. Temos momentos em que uns estão melhores que outros. Temos oscilações em todos os clubes grandes. Estou contente com todos, eles estão trabalhando bem. Todos vão acabar nos ajudando.

O que vem pela frente

Antes, porém, o Inter vira a chave mais uma vez e volta às atenções ao Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (12), às 21h30min (de Brasília), também no Beira-Rio, enfrenta o Palmeiras pela terceira rodada, buscando a primeira vitória na competição.