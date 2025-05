Yuri Alberto brilha, Corinthians se recupera e faz 4 a 2 no Internacional de virada

Corinthians e Internacional fizeram um jogo eletrizante, com emoção, polêmicas e muito auxílio do VAR na noite deste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Uma partida que entra para o histórico de polêmicas do clássico interestadual – 20 anos após a polêmica que deu ao título do Corinthians em 202, Timão e Colorado protagonizaram jogo com nova ação questionável da arbitragem. Na primeira partida de Dorival Júnior na nova casa, Yuri Alberto abriu o placar, o Inter virou ainda no primeiro tempo, e Yuri Alberto, duas vezes, virou e Igor Coronado decretou o 4 a 2.

Com a vitória, o Corinthians foi a 10 pontos e subiu para a sétima posição, ultrapassando o Internacional, que manteve os nove pontos e ficou na oitava colocação.

O Corinthians teve um início de jogo promissor, em que pressionou o Internacional. Memphis acertou cabeçada no travessão. O Timão seguiu em cima e conseguiu seu gol aos 25 minutos. Memphis acionou Yuri Alberto, que se livrou de Vitão e Fernando e chutou no cantinho para abrir o placar.

Só que o gol corintiano fez o Inter começar a dominar as ações da partida e a empurrar o Corinthians para seu campo defensivo e pressionar a saída de bola dos donos da casa. O Colorado aproveitou um passe errado de Carrilo aos 37 minutos e empatou após Wesley cruzar e Aguirre só completar para o gol, após vacilo do goleiro Hugo Souza.

O Inter aumentou o ritmo e virou o placar pouco depois. Após bela triangulação na direita, Alan Patrick apareceu na área e rolou para Thiago Maia, livre, marcar o segundo do time gaúcho, aos 41 minutos.

O Corinthians voltou mais ligado no segundo tempo e até conseguiu o empate no início, com Yuri Alberto, mas o árbitro Paulo César Zanovelli anulou o gol após revisão no VAR e marcou falta de Matheuzinho em Wesley no início da jogada.

Só que Bruno Henrique foi expulso pouco depois, ajudando o Corinthians a aumentar a pressão em busca do empate. Que chegou três minutos após a expulsão. Após cruzamento de Carrillo, Romero escorou e Yuri Alberto, novamente, marcou para o Corinthians, aos 18 minutos

O que se viu nos minutos seguintes foi quase que um exercício de ataque contra defesa. O Corinthians não dava espaço para o Internacional, que só conseguia sair jogando via chutões para o ataque.

Dorival então lançou o Corinthians ao ataque, tirou os volantes Raniele e Martínez para a entrada do meia Igor Coronado e do atacante Talles Magno. O Corinthians foi encurralando o Internacional. Memphis Depay acertou a trave em cruzamento de Carrillo aos 30 minutos. Três minutos mais tarde, o lance se repetiu, Memphis acertou novamente o travessão, mas a bola pingou dentro do gol. Era a virada corintiana, frustrada pelo VAR de novo. Agora André Ramalho fez falta em Luiz Otávio.

Nos acréscimos, Matheus Bidu sofreu pênalti de Óscar Romero. Yuri Alberto marcou e virou a partida. Aos 52 minutos, após rápido contra-ataque, Igor Coronado apareceu na pequena área e apenas empurrou para decretar o 4 a 2.

Próximo jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai até Mirassol enfrentar os donos da casa no Maião, sábado, dia 10, às 18h30. Antes disso, na terça-feira (6), o time recebe o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

Já o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no domingo (11), quando enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. No meio da semana, o Colorado enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores.

CORINTHIANS 4 X 2 INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Yuri Alberto, aos 25' do 1ºT; aos 18 e aos 48 (COR); Aguirre aos 37' e Thiago Maia, aos 41' do 1ºT (INT)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Bruno Henrique (INT)

🔴 Cartão vermelho: Bruno Henrique (INT)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🏁VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Coronado), José Martínez (Talles Magno) e Carrillo; Romero, Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick (Oscar Romero); Enner Valencia (Vitor Prado) e Wesley.