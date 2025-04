Internacional no top 2 dos cruzamentos do futebol mundial

A vitória de 1 a 0 sobre o Maracanã-CE, pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite de terça-feira (30), no Beira-Rio, teve um número muito incomum para o futebol. Não foram as 30 chances nem as quase duas horas de jogo – 117 minutos no total. O que chamou a atenção foram os 76 cruzamentos que o Internacional fez para a área cearense. Isso mesmo, SE-TEN-TA-E-SEIS. Ou 0,6 a cada minuto de jogo. Um número muito acima do normal, que fica no top 2 o futebol mundial.

A quantidade foi registrada usado pela rádio Gaúcha e pelo site GZH na sua cobertura da partida. Além disso, apenas 21 bolas chegaram aos atacantes, enquanto 55 pararam na zaga, consagrando a defesa Alviceleste e o esquema armado pelo técnico Junior Cearense.

Segundo o aplicativo Sofascore, sua base de dados aponta para Eyüpspor-TUR, que fez 77 contra o Menemen, em 2022, como o maior volume de bolas lançadas na área. Depois, em 2024, o Yokohama FM-JAP fez 75, contra o Bangkok Utd-TAI. Ou seja, os 76 lançamentos colorados figuram na segunda posição.

Média alvirrubra é bem mais baixa

Conforme o colunista do Lance! Gustavo Guffo Fogaça, a média do time de Roger Machado neste ano é de 11,5 cruzamentos, com 19% de acertos – na partida contra o Maracanã, o acerto chegou a 27,6%. Guffo acrescenta que até o jogo de terça, a partida com maior marca havia o 3 a 3 com o Nacional-URU, no dia 22.

Em um levantamento feito por ele próprio, em 2019, Guffo analisou 2.615 cruzamentos feitos em uma série de ligas na temporada 2017/2018. De acordo com o colunista, 56,5% resultaram em contra-ataque do adversário.

– Foi um recorde [os 76 lançamentos alvirrubros] muito fora da curva. Time que cruza muito, termina perdendo pontos no longo prazo – comenta.

Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentarista do UOL e da Paramount+, acrescenta:

– A gente costuma dizer que a partir de 35 cruzamentos é falta de criatividade. Ou seja, a partir de 35 você tem pouca capacidade de infiltrar de outra maneira. Setenta e seis é um número muito grande. Muito alto!

O que diz Roger Machado

Roger Machado discorda. Conforme o treinador colorado, devido à forma como o time cearense atuou, essa foi a forma que o time encontrou para chegar à área e ao gol do Alviceleste.

– Não tem outra solução – comentou na coletiva, para acrescentar:

– A quantidade sim chama atenção. E foi pela alternativa que a gente conseguiu encontrar dentro de uma defesa muito fechada.

Para Roger, foi “o time buscando saídas diferentes”:

– A gente jogou em 40 metros, dentro do campo do adversário, com 11 jogadores se defendendo. O que nos faltou foi matar o primeiro pau. Isso nos faltou. Talvez tenha sido nosso defeito.

Vale lembrar, que foi num cruzamento no primeiro pau, que Wesley cabeceou e a bola bateu no travessão que Gustavo Prado fez o gol da vitória, aos 52 do segundo tempo. Um gol para 76 cruzamentos. Muito para apenas uma bola na rede.