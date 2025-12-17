Mesmo que o presidente do Internacional Alessandro Bracellos já tenha confirmado o nome de Abel Braga como diretor técnico, o clube esperou uma data história para anunciar oficialmente o nome do novo dirigente. E isso aconteceu nesta quarta-feira, 17 de dezembro, data que marca os 19 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2006, título conquistado pelo time de Abelão em cima do então todo poderoso Barcelona.

O comunicado oficial do Alvirrubro frisa bem o motivo de o anúncio ter sido feito nesta quarta:

"No dia 17 de dezembro de 2025, 19 anos depois de estar na casamata alvirrubra na maior conquista da história do Inter, Abel Braga assume um novo desafio. O ídolo colorado chegou nesta quarta a Porto Alegre para assumir o cargo de diretor técnico", explica o primeiro parágrafo.

Abel Braga é oficialmente anunciado

Aos 73 anos, Abelão assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Integrado ao Departamento de Futebol, Abel terá atuação estratégica na condução do futebol profissional, na integração entre base e elenco principal e no apoio aos processos do dia a dia envolvendo staff, comissão técnica e jogadores.

Também estará à frente da reformulação do elenco e da contratação do técnico Paulo Pezzolano. Fontes do Lance! informam que o uruguaio deve ser anunciado ainda nesta quarta.

Um dos maiores nomes da história do clube, Abel tem títulos importantes na casamata alvirrubra. Além do Mundial e da Libertadores de 2006, ele levantou as taças do Gauchão em 2008 e 2014 e a Copa Dubai de 2008.

Levou o Inter a dois vices no Brasileirão, em 1988, após ter vencido o famoso Gre-Nal do Século, na semifinal, e em 2020. Neste ano, aceitou o desafio de assumir o Inter faltando apenas dois jogos e com o time no Z4, conseguindo salvar a equipe do rebaixamento.