Seguindo o planejamento do ano e o que disse na última coletiva, o técnico Paulo Pezzolano montou o Internacional com um time misto para enfrentar o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Assim, a equipe que entrará em campo daqui a pouco, às 18h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, terá os guris do Celeiro de Ases, base colorada, e profissionais, incluindo um titular, o lateral-esquerdo Bernabei. Entre estes, o torcedor verá pela primeira vez em casa o atacante Alerrandro.

Ficando com a vaga, vencendo ou na decisão por pênaltis, em caso de empate, o Alvirrubro garantirá a melhor campanha do Estadual, mantendo os jogos decisivos em casa.

Pezzolano monta time misto

A partir do planejamento para a temporada de 2026, com prioridade para o Campeonato Brasileiro, e seguindo o que antecipou o técnico uruguaio na coletiva após o 1 a 1 com o Flamengo, pela competição nacional, o Inter enfrenta o São Luiz com um time mesclado de profissionais, que precisam de minutagem e guris da base que vêm se destacando.

Rochet, Bernabei, Rafael Borré, Bruno Gomes, Victor Gabriel e Vitinho, que iniciaram a partida do Brasileirão, ficam no banco. Bem como o uruguaio Alan Rodríguez, recuperado de lesão, fica à disposição. Assim, a equipe vai campo com nomes como Thiago Maia, Bruno Tabata e o titular Bernabei, além do estreante no Beira-Rio Alerrandro.

Do lado dos meninos, aparecem o meia Allex e o atacante João Victor. Dessa forma, o Colorado começa com Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; João Victor, Alerrandro e Allex.

Do lado do Rubro, o técnico Paulo Henrique Marques busca a segunda vitória na competição e terá Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo; Germano, Felipe Rangel e Eduardo Grasson.