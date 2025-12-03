São Paulo goleia e afunda ainda mais o Internacional no Z4
Tricolor se manteve em 8º, enquanto o Colorado caiu para 18º
Com as duas equipes vindo de goleadas, o São Paulo se deu melhor e venceu o Internacional por 3 a 0 – gols de Sabino, Maik e Luciano – na noite desta quarta-feira (3). O Tricolor dominou o jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado da Vila Belmiro, em Santos, demonstrando recuperação após 6 a 0 levado do Fluminense. Do outro lado, nem a estreia de Abel Braga, na sua oitava passagem pelo Colorado, ajudou a animar a equipe que entrou no Z4 após levar 5 a 1 do Vasco.
Com o resultado, a equipe paulista foi a 51 pontos se isolando na oitava colocação. Enquanto isso, com os resultados paralelos, o Alvirrubro caiu para a 18ª posição, se mantendo com 41 pontos.
Como foi o primeiro tempo de São Paulo x Internacional
O jogo começou quente, como deveria ser para duas equipes vindas de goleada e que buscavam a vitória para se recuperar. E foi o São Paulo que teve as melhores chances nos instantes iniciar. Depois de uma sucessão de passes do Internacional, Thiago Maia perdeu a bola no meio, Marcos Antônio foi ao fundo e cruzou, para Luciano cabecear para o chão, mas a bola foi para fora. Isso logo a um minuto.
Aos 4, o Tricolor chegou dessa vez pela esquerda. Ferreira tocou para Marcos Antônio cruzar outra vez na pequena área. Mais uma vez o 10 são-paulino cabeceou. De novo para fora. Mesmo com cinco no meio-campo, o Colorado não ficava com a bola, passou a demonstrar nervosismo. Aos 7, Ferreirinha cobrou falta na cabeça de Tapia, mas Thiago Maia mandou para escanteio.
A pressão paulista continuava. E foi assim que, aos 20, em nova cobrança de falta por Ferreira, o 11 levantou no meio da área de Rochet. Sabino subiu nas costas de Thiago Maia e abriu o placar. Gol tritolor! 1 a 0. Quatro minutos depois, quase que o Tricolor ampliou. Ferreira, de novo, deu passe preciso para Tapia. O chileno entrou livre na área, mas Rochet saiu bem e salvou.
Na reta final, o Inter tentou ameaçar, mas, aos 47, em contra-ataque, o São Paulo ampliou. Ferreira, ele mais uma vez, lançou a bola na área. Bobadilla praticamente livre encostou para traz e Maik bateu seco. A redonda desviou em Juninho e foi para as redes do goleiro uruguaio. Gol tricolor! 2 a 0.
Como foi o segundo tempo de São Paulo x Internacional
O Internacional voltou com Borré no lugar de Juninho. Mas logo aos 2 min, o São Paulo fez mais um e transformou o placar em goleada. Em ataque pela esquerda, Marcos Antônio tocou para Luciano, que entrava entre a zaga. O 10 dominou e, na saída de Rochet, deu cavadinha. Gol tricolor! 3 a 0. Aos 7, o quase ampliou, com Tapia, mas, dessa vez, o uruguaio salvou.
Sem outra alternativa além de buscar reduzir o saldo negativo de gols, o Inter tentava uma reação. Desorganizada e nervosamente, o time de Abel Braga passou a ficar mais tempo com a bola e a pressionar o São Paulo. Aos 13, em cobrança de falta, Bruno Gomes cobrou com perfeição, mas Rafael mandou para escanteio. As investidas vermelhas, porém, paravam na defesa paulista.
Aos 24, o Alvirrubro ameaçou de novo. Como time de Crespo todo recuado, Bruno Gomes recebeu na esquerda e fechou para o meio, batendo rasteiro. Rafael fez grande defesa. Cinco minutos depois, Alan Patrick recebeu na frente da área e arrumou para Bernabei. O argentino bateu alto, e Rafael mandou para escanteio.
Aos 31, depois de muito tempo, o São Paulo respondeu. Ferreirinha, é, só dava ele, recebeu na esquerda, fechou para o meio e bateu. Rochet fez grande defesa. Aos 34, Marcos Antônio deu passe à feição para Luciano dentro da área. O 10 colocou nas redes, pela lado de fora.
Nos minutos finais, após vários protestos, antes e durante a partida, a torcida tricolor começou a gritar olé, enquanto xingava o presidente Julio Casares. Enquanto a colorada seguia cantando e gritando "time sem vergonha". Na casamata gaúcha, os olhares eram de desânimo e, até, de choro.
O que vem pela frente
Na última rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida decisiva na luta contra o rebaixamento. O Colorado precisa vencer e torcer por resultados paralelos. Enquanto isso, o São Paulo vai a Salvador enfrentar o Vitória, no Barradão. Hernán Crespo não terá Bobadilla, suspenso pelo terceiro amarelo. Todas as partidas serão às 16h.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X INTERNACIONAL
37ª RODADA – CAMPEONATO BRASIILEIRO
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, 20h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
🥅 Gols: Sabino (20'/1º), Maik (47'/1º), Luciano (2'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Bobadilla (S); Mercado e Vitão (I)
🧑🤝🧑 Público pagante: 7.309.
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Toloi, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Pedrinho) e Ferreira (Pablo Maia); Luciano (Lucca) e Tapia.
INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)
Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho (Rafael Borré) e Bernabei; Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Richard) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho (Bruno Henrique).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
4️⃣ Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
