imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Abel Braga é criticado por comentário polêmico em apresentação no Inter; veja

Comentário do técnico foi reprovado por internautas

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
20:37
Abel Braga durante apresentação no Internacional (Foto: Reprodução)
imagem cameraAbel Braga durante apresentação no Internacional (Foto: Reprodução)
Novo técnico do Internacional, Abel Braga foi criticado nas redes sociais por conta de um comentário polêmico durante apresentação. Neste domingo (30), o treinador relatou uma conversa com o diretor Andrés D'Alessandro sobre o conjunto de treinamento utilizado pelos jogadores, e a declaração foi reprovada por internautas.

➡️ O que disse Abel Braga na primeira coletiva na volta ao Internacional

- Eu fiz uma brincadeira. No fundo, ele (D'Alessandro) deu esporro em todo mundo. Eu falei: 'Pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado - declarou Abel Braga.

Repercussão nas redes sociais:

Fala polêmica de Ramón Díaz

No início do mês, Ramón Díaz, então técnico do Internacional, deu uma coletiva onde afirmou que "o futebol é para homens, não para meninas". A declaração teve repercussão negativa, e o clube se manifestou através de nota oficial. No último sábado, o argentino foi demitido, e Abel Braga foi contratado para assumir o cargo de técnico.

Nota do Inter sobre a fala de Ramón Díaz

"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre.

O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser.

O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país.

Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada."

O Lance! procurou o Internacional sobre a declaração de Abel Braga, mas ainda não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Abel Braga, técnico do Internacional
Abel Braga está de volta ao Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

