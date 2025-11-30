Abel Braga é criticado por comentário polêmico em apresentação no Inter; veja
Comentário do técnico foi reprovado por internautas
- Matéria
- Mais Notícias
Novo técnico do Internacional, Abel Braga foi criticado nas redes sociais por conta de um comentário polêmico durante apresentação. Neste domingo (30), o treinador relatou uma conversa com o diretor Andrés D'Alessandro sobre o conjunto de treinamento utilizado pelos jogadores, e a declaração foi reprovada por internautas.
IA crava rebaixados após jogos de Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória
Fora de Campo
O que disse Abel Braga na primeira coletiva na volta ao Internacional
Internacional
Abel Braga é apresentado pela oitava vez no Internacional
Internacional
➡️ O que disse Abel Braga na primeira coletiva na volta ao Internacional
- Eu fiz uma brincadeira. No fundo, ele (D'Alessandro) deu esporro em todo mundo. Eu falei: 'Pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado - declarou Abel Braga.
Repercussão nas redes sociais:
Fala polêmica de Ramón Díaz
No início do mês, Ramón Díaz, então técnico do Internacional, deu uma coletiva onde afirmou que "o futebol é para homens, não para meninas". A declaração teve repercussão negativa, e o clube se manifestou através de nota oficial. No último sábado, o argentino foi demitido, e Abel Braga foi contratado para assumir o cargo de técnico.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nota do Inter sobre a fala de Ramón Díaz
"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre.
O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser.
O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país.
Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada."
O Lance! procurou o Internacional sobre a declaração de Abel Braga, mas ainda não obteve resposta até o fechamento desta matéria.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias