Internacional: os guris que se destacaram no Gauchão

Com elenco curto, o Internacional planejou começar a temporada com 19 garotos do Celeiro de Ases, a base colorada, para disputar a largada do Campeonato Gaúcho. Nas seis primeiras rodadas, 14 entraram em campo. O Lance! mostra os guris que se destacaram nesse período e devem ter chance com Paulo Pezzolano no restante do ano, para a reta final do Estadual, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Os atletas do sub-17 e sub-20 estiveram em campo em praticamente todas as partidas da fase de grupos do Gauchão. Ora começando, ora entrando no decorrer das partidas.

Os guris que se destacaram no Inter

Nas seis primeiras partidas da fase inicial do Estadual e na estreia do Brasileirão, contra o Athletico-PR, 14 jogadores oriundos da base foram testados na equipe principal. O número deixa de fora o goleiro Anthoni e o atacante Gustavo Prado, que já faziam parte do elenco em 2025.

Ainda é cedo para saber quais continuarão sendo usados ao longo da temporada, mas o técnico Paulo Pezzolano já falou mais de uma vez no "elenco curto" do Inter. Também elogiou a garotada após a vitória de 1 a 0 sobre o Caxias, no sábado (31) passado).

– Vamos seguir fazendo o que estamos fazendo agora [no Gauchão]. Os meninos estão indo bem. Alguns jogadores necessitam minutagem, então vamos seguir mesclando e os meninos vão seguir jogando.

Passaram com louvor

Entre os 14 garotos, três passaram com louvor, indicando que o técnico uruguaio teve preferência por eles. Um dos que mais apareceu foi Allex (fala-se Alêx). Aos 19 anos, o camisa 31 atuou em nos seis jogos, totalizando 336 minutos em campo. Além de ter marcado um gol, na goleada de 4 a 0 sobre o Monsoon, e dando uma assistência.

Outro é o volante ganês Benjamin, que só saiu do time por ter se lesionado. Ele esteve em três partidas, somando 210 minutos. Com três minutos a menos, aparece o lateral-esquerdo Alisson, que chegou a jogar entre os profissionais em 2025. Mais seguro do que no ano passado, quando foi expulso logo após entrar em campo, contra o Bahia, ele participou da jogada do primeiro gol no Gauchão.

Benjamin atuando ante o Monsoon (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Ainda merecem observação

O atacante João Victor participou de cinco duelos, estando em campo por 186 minutos. Ele marcou um gol contra o Monsoon. Seu companheiro de setor e xará, João Bezerra, também merece seguir em observação. Apesar de não ter balançado as redes e da pouca idade, é do sub-17, o centroavante jogou por 260 minutos, em cinco confrontos.

Desses mesmos 14, um foi reprovado. Diego Coser, que marcou o gol da virada no 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Gauchão, não teve seu contrato renovado, apesar do clube deter 70% do seu passe.

Os 14 jovens testados pelo Inter no Gauchão

Allex, 19 anos, meia

Seis jogos (três como titular) 341 minutos um gol uma assistência

João Bezerra, 16 anos, atacante

Cinco jogos (três como titular)

261 minutos

João Bezerra contra o Novo Hamburgo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Benjamin, 19 anos, volante

Três jogos (três como titular)

211 minutos

Alisson, 17 anos, lateral-esquerdo

Quatro jogos (três como titular)

207 minutos

João Victor, 18 anos, atacante

Cinco jogos (dois como titular) 193 minutos Um gol

João Victor comemora gol feito no Monsoon (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Raykkonen, 17 anos, atacante

Dois jogos (dois como titular)

90 minutos

Kauan Alves, 19 anos, meia

Três jogos (nenhum como titular)

60 minutos

Yago Noal, 18 anos, meia

Dois jogos (um como titular)

54 minutos

Uma assistência

Denis Marfo, 20 anos, volante

Um jogo (foi titular)

43 minutos

Pablo, 19 anos, lateral-esquerdo

Um jogo (não foi titular)

45 minutos

Diego Coser, 20 anos, atacante

Um jogo (não foi titular) 23 minutos Um gol

Leandro Kauã, 20 anos, atacante

Um jogo (não foi titular)

23 minutos

João Kempes, 16 anos, meia

Um jogo (não foi titular)

Sete minutos

Pedro Kauã, 19 anos, zagueiro

Um jogo (não foi titular)

Dois minutos