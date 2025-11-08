A coletiva do empate em 2 a 2 com o Bahia, na noite deste sábado (8), no estádio Beira-Rio, está repercutindo devido a uma frase machista disparada pelo técnico do Internacional. Enquanto reclamava de um gol que considera mal anulado pela arbitragem, quando o jogo ainda estava 0 a 0, no primeiro tempo, Ramón Díaz disse que o "futebol é para homens, não é para meninas". Confira:

Procurados, assessores de imprensa do Colorado não responderam se o clube irá se posicionar a respeito da observação machista.

A frase machista de Ramón Díaz

Em meio à coletiva, Don Ramón falava que o Inter precisa ter cuidado com a arbitragem devido ao gol marcado por Carbonero ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 0 a 0. Lá pelas tantas, disparou a frase machista.

– Não pode acontecer com um clube tão importante o que aconteceu... não pode... porque o futebol é para homens, não é para meninas. É para homens – repetiu.

Machismo contra o VAR

O argentino havia dado declaração parecida quando treinava o Vasco. Após uma vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, o treinador também foi machista ao reclamar de um lance revisado pelo VAR:

– Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado.

Dias depois, na coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Bragantino, Ramón pediu desculpas:

– Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção.