O Inter utilizou a redes sociais para ironizar o vazamento de uma suposta traição de quatro jogadores do time com a filha de um empresário com influência dentro do clube. A notícia da relação dos jogadores titulares da equipe foi publicada pelo "Portal Leo Dias". Na publicação do Internacional, o clube brinca com detalhes expostos na matéria, como o carro de um dos jogadores supostamente envolvidos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo portal "Leo Dias", os encontros foram feitos de forma secreta por todos os quatro jogadores. A jovem foi identificada como filha de um empresário influente no clube e a relação com os jogadores foi dada no mesmo período. A publicação conta também em um dos episódios, um dos atletas marcou um encontro para o dia 10 de julho em um posto de gasolina.

- Beijo, mão, conversa quente, clima pesado. Ele me elogiava, dizia que eu era gostosa, que queria saber o que eu queria que ele fizesse comigo - disse a mulher, que contou se recordar do carro de um dos atletas: uma Amarok.

continua após a publicidade

Publicação do Inter, ironizando a polêmica em seu Instagram (Foto: Reprodução)

Próximo jogo do Inter

Internacional e Fluminense se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre. O Colorado se classificou às oitavas ao despachar o Maracanã com um placar agregado de 4 a 0, enquanto o Flu venceu a Aparecidense por 4 a 2. O Tricolor, no entanto, jogou dois jogos a mais, pois entrou na primeira etapa da competição, eliminando Águia de Marabá (8 a 0) e Caxias (2 a 1).