Quem é Allex, o guri que vem encantando no Internacional

No Rio Grande do Sul, o entendimento é de que jogadores de futebol precisam ser altos e fortes. À grosso modo, nomes como Romário, Diego Maradona e Lionel Messi não se criariam por essas bandas. Bom, nem sempre é assim. Pela amostra ainda pequena, parece que o caso do meia Allex, do Internacional, entra nas exceções. Fazendo parte do grupo do Celeiro de Ases, a base colorada, que iniciou a temporada disputando o Campeonato Gaúcho, o garoto de 19 anos e 1m67cm tem encantado a torcida. O Lance! conta quem é esse guri.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Treinando com os profissionais desde 2025, quando foi chamado por Roger Machado, o camisa 31 foi relacionado pela primeira vez em agosto. Só estreou, porém, no dia 11 de janeiro, na vitória de 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo.

Veja os melhores momentos de Internacional 3x1 São Luiz, pelo Gauchão

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Quem é Allex, o guri que encanta no Inter

Nascido em São Paulo, em 4 de maio de 2006, Allex (fala-se Alêx, com acento circunflexo no E) Rodrigues Pereira da Silva chegou ao Alvirrubro em 2016, quando tinha dez anos. Ou seja, fez toda a base na Morada dos Quero-Queros, a casa do Celeiro de Ases, em Alvorada.

No ano passado, pelo sub-20, marcou quatro gols e deu 12 assistências. Isso chamou atenção, e Roger Machado convocou aquele "baixinho" de 1m67cm para treinar com os profissionais. Passadas as eras Roger e Ramón Díaz, Allex foi chamado novamente para integrar o grupo que iniciaria a disputa do Gauchão. E tem agradado o torcedor e a crônica esportiva.

continua após a publicidade

Mesmo sem ter marcado gol na vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz, o 31 foi escolhido por rádios, emissoras de TV e programas pós-jogo nas mídias identificadas como melhor em campo. O torcedor também gostou do que viu.

Números de Allex

Desde a estreia no dia 11 de janeiro, ele atuou em sete partidas, ou 431 minutos. Marcou um gol, no 4 a 0 sobre o Monsoon, e deu uma assistência, no 1 a 0 contra o Caxias. Neste domingo (8), pelas quartas de final do Estadual, foi o melhor da partida. Em campo, apesar da altura, não tem se intimido com a forte marcação. E vem mostrando qualidade com a bola no pé e visão de jogo.

O meia tem contrato com padrão da base – que estipula multa rescisória de 60 milhões de euros, ou cerca de R$ 372 milhões o câmbio atual. Pelo que apurou o Lance!, em breve, deve ter seu vínculo revisto, assim como foi feito com o atacante João Bezerra, de apenas 16 anos, e o lateral-esquerdo Alisson, de 17.

Ficha técnica

Allex Rodrigues Pereira da Silva

Data de nascimento: 4/5/2006

Idade: 19 anos

Naturalidade: São Paulo

Altura: 1m67cm

Camisa: 31

Números de Allex no Gauchão

7 jogos 431 minutos 1 gol 2 finalizações 1 grande chance perdida 1 assistência 35 ações com a bola 3 grandes chances criadas 86% de passes certos 46% de dribles certo 59% de disputas de bola vencidas 60% de duelos ganhos 50% de duelos aéreos 1,7 desarme por jogo 2,1 bolas recuperadas *Dados Sofascore

Carreira desde o sub-17

Temporada/

Categoria Jogos Minutos Gols Assistências 2026/Profissional 7 431 1 1 2025/sub-20 39 2.191 4 12 2024/sub-20 23 939 2 1 2023/sub-17 24 1.930 4 1 2022/sub-17 21 1.040 2 1