menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Quem é Allex, o guri que vem encantando no Internacional

Na base colorada desde 2016, garoto da base que ganha destaque no Gauchão

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 09/02/2026
11:31
Allex, meia do Internacional
imagem cameraAllex comemora gol sobre o Monsoon, seu primeiro pelo profissional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No Rio Grande do Sul, o entendimento é de que jogadores de futebol precisam ser altos e fortes. À grosso modo, nomes como Romário, Diego Maradona e Lionel Messi não se criariam por essas bandas. Bom, nem sempre é assim. Pela amostra ainda pequena, parece que o caso do meia Allex, do Internacional, entra nas exceções. Fazendo parte do grupo do Celeiro de Ases, a base colorada, que iniciou a temporada disputando o Campeonato Gaúcho, o garoto de 19 anos e 1m67cm tem encantado a torcida. O Lance! conta quem é esse guri.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Treinando com os profissionais desde 2025, quando foi chamado por Roger Machado, o camisa 31 foi relacionado pela primeira vez em agosto. Só estreou, porém, no dia 11 de janeiro, na vitória de 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo.

Veja os melhores momentos de Internacional 3x1 São Luiz, pelo Gauchão

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Quem é Allex, o guri que encanta no Inter

Nascido em São Paulo, em 4 de maio de 2006, Allex (fala-se Alêx, com acento circunflexo no E) Rodrigues Pereira da Silva chegou ao Alvirrubro em 2016, quando tinha dez anos. Ou seja, fez toda a base na Morada dos Quero-Queros, a casa do Celeiro de Ases, em Alvorada.

No ano passado, pelo sub-20, marcou quatro gols e deu 12 assistências. Isso chamou atenção, e Roger Machado convocou aquele "baixinho" de 1m67cm para treinar com os profissionais. Passadas as eras Roger e Ramón Díaz, Allex foi chamado novamente para integrar o grupo que iniciaria a disputa do Gauchão. E tem agradado o torcedor e a crônica esportiva.

continua após a publicidade

Mesmo sem ter marcado gol na vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz, o 31 foi escolhido por rádios, emissoras de TV e programas pós-jogo nas mídias identificadas como melhor em campo. O torcedor também gostou do que viu.

Números de Allex

Desde a estreia no dia 11 de janeiro, ele atuou em sete partidas, ou 431 minutos. Marcou um gol, no 4 a 0 sobre o Monsoon, e deu uma assistência, no 1 a 0 contra o Caxias. Neste domingo (8), pelas quartas de final do Estadual, foi o melhor da partida. Em campo, apesar da altura, não tem se intimido com a forte marcação. E vem mostrando qualidade com a bola no pé e visão de jogo.

O meia tem contrato com padrão da base – que estipula multa rescisória de 60 milhões de euros, ou cerca de R$ 372 milhões o câmbio atual. Pelo que apurou o Lance!, em breve, deve ter seu vínculo revisto, assim como foi feito com o atacante João Bezerra, de apenas 16 anos, e o lateral-esquerdo Alisson, de 17.

Ficha técnica

  • Allex Rodrigues Pereira da Silva
  • Data de nascimento: 4/5/2006
  • Idade: 19 anos
  • Naturalidade: São Paulo
  • Altura: 1m67cm
  • Camisa: 31

Números de Allex no Gauchão

  1. 7 jogos
  2. 431 minutos
  3. 1 gol
  4. 2 finalizações
  5. 1 grande chance perdida
  6. 1 assistência
  7. 35 ações com a bola
  8. 3 grandes chances criadas
  9. 86% de passes certos
  10. 46% de dribles certo
  11. 59% de disputas de bola vencidas
  12. 60% de duelos ganhos
  13. 50% de duelos aéreos
  14. 1,7 desarme por jogo
  15. 2,1 bolas recuperadas
  16. *Dados Sofascore

Carreira desde o sub-17

Temporada/
Categoria		JogosMinutosGolsAssistências

2026/Profissional

7

431

1

1

2025/sub-20

39

2.191

4

12

2024/sub-20

23

939

2

1

2023/sub-17

24

1.930

4

1

2022/sub-17

21

1.040

2

1

Allex, meia do Internacional
Allex na partida contra o Caxias (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias