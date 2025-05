Com um futebol leve e em noite de golaços, o Botafogo goleou o time misto do Internacional por 4 a 0 neste domingo (11) e se encheu de confiança para o duelo com o Estudiantes, quarta-feira, pela Libertadores. Os gols do passeio no Nilton Santos, válido pela 8ª rodada do Brasileirão, foram marcados por Igor Jesus, Artur, Cuiabano e Alex Telles.

Como foi Botafogo x Internacional

Mais organizado, o Botafogo começou melhor o jogo do que o Internacional. O time do técnico Renato Paiva usava os flancos, principalmente o direito, para jogar em profundidade e penetrar na defesa colorada. De quebra, contava com a lentidão de Rogel, os espaços generosos de Ramon e eventuais falhas individuais para chegar à meta adversária. Foi assim que Igor Jesus abriu o marcador, aos 8, após receber passe de Jeffinho, que aproveitou erro de Aguirre; e foi assim que ampliou aos 44, com Artur ganhando disputa com Rogel e chutando da entrada da área para fazer um bonito gol.

No Inter — que entrou em campo com um time recheado de reservas de olho na partida com o Nacioal pela Libertadores, na quinta-feira (15) — o que se viu foi um time que até tentou ser ofensivo, mas com muitos erros de passe na frente, lentidão de Lucca e poucas chances clara de gol.

No segundo tempo, o Botafogo foi à desforra. O time seguiu rodando o jogo e esperando um Inter que era voluntarioso, mas nada criativo. E que cedia espaços generosos. Assim, logo aos 8 minutos, Cuiabano viu Anthoni adiantado e marcou um golaço em chute da intermediária. E, aos 23, foi a vez de Alex Telles ampliar em lance parecido, fechando o marcador

O que vem pela frente

Com o resultado, o Botafogo deu um salto na tabela e chegou à oitava colocação, com 11 pontos. O Internacional, por sua vez, caiu para 13º, com 9. Agora, as duas equipes se concentram na Libertadores: na quarta-feira (14), o alvinegro recebe o Estudiantes, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília); no dia seguinte, o clube gaúcho joga em Montevideu diante do Nacional, às 19h (de Brasília).

Cuiabano comemora golaço diante do Internacional; Botafogo venceu fácil no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 INTERNACIONAL

8ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Domingo, 11 de maio de 2025, 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Igor Jesus (8'/1ºT) e Artur (44'/1ºT); Cuiabano (8'/2ºT) e Alex Telles (23'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Ronaldo (INT)

🏟️ Público: 6.942 pagantes (7.800 total)

💰 Renda: R$ 426.700,00

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano (Kauan Lindes); Jeffinho (Nathan Fernandes), Igor Jesus (Rwan Cruz) e Artur.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel, Rogel e Ramon; Ronaldo, Diego Rosa (Gabriel Caravalho), Thiago Maia (Óscar Romero) e Bruno Tabata (Luís Otávio); Wesley (Gustavo Prado) e Lucca (Ricardo Mathias).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)