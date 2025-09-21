Derrota de virada no Gre-Nal 448 derruba Roger Machado do Internacional

A derrota por virada por 3 a 2 no Gre-Nal 448, na noite deste domingo (21), no estádio Beira-Rio, derrubou o técnico Roger Machado do Internacional. Mesmo com uma atuação mais equilibrada, o Colorado tomou três gols na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, reproduziu o que vinha ocorrendo na temporada e nas eliminações nas copas do Brasil e Libertadores – defesa quebrando cabeça, meio sem força para armar e ataque inoperante.

continua após a publicidade

Com isso, a queda ocorreu em reunião ainda no vestiário do Beira-Rio, com o técnico não aparecendo para a coletiva. O anúncio está sendo feito na coletiva pelo presidente Alessandro Barcellos.

– Viemos informar o desligamento da comissão técnica. Do Roger Machado, Paulo Paixão... É um momento difícil – afirmou o cartola.

Confira a íntegra da coletiva:

Foram desligados o técnico Roger Machado, os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques. Até o anúncio do novo comando, o time será treinado por Pablo Fernandez, auxiliar técnico permanente do Alvibruro.

continua após a publicidade

Agora, a direção colorada corre contra o tempo para achar um técnico antes do confronto contra o Juventude, no sábado (27), às 18h30min (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com a demissão de Roger, a atual administração alvirrubra repetiu a rotina que tem sido vista desde 2021. Desde que Alessandro Barcellos é presidente nenhum treinador terminou a temporada. Tem sido uma espiral constante, quase um déjà vu: chega um técnico; ele começa bem; cria esperança para o ano seguinte; vem a instabilidade; a instabilidade vira crise; o técnico é demitido; chega um técnico... E assim tem sido.

continua após a publicidade

O começo promissor de Roger Machado

Roger Machado chegou ao Beira-Rio em julho de 2024. Após um começo com alguma instabilidade e a eliminação na Sul-Americana, o time do Inter engatou uma série de partidas invictas. Foram 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro – a maior série na era dos pontos corridos – e a conquista de uma vaga na Libertadores de 2025.

No primeiro semestre deste ano, Roger Machado, sua comissão técnica e o elenco tinham um objetivo acima de todos: a reconquista do Gauchão. Há oito anos, o Colorado não levantava a taça estadual e via o coirmão chegar ao hepta. Se o Grêmio vencesse esse ano, igualaria o octa alvirrubro, marca obtida entre 1969 e 1976.

Somando a campanha do título, vencido justamente em dois Gre-Nais, às primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores, o Inter engatou 17 confrontos sem perder. A partir da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, iniciou-se um período de instabilidade. Os jogadores chegaram a comentar que o grupo só sabia jogar sobre pressão.

A decaída e os questionamentos

Mas o técnico seguia inabalável. Afinal, tinha uma faixa no peito, a classificação no grupo da morte no torneio continental – que tinha Atlético Nacional-COL, Bahia e Nacional-URU – e estava nas oitavas de final.

Os questionamentos ao trabalho de Roger Machado, porém, vieram após a parada para o Mundial de Clubes. Apesar de três vitória consecutivas, a equipe não teve boas atuações. E as eliminações para o Fluminense, na Copa do Brasil, e para o Flamengo, na Libertadores, além das quatro derrotas seguidas no Beira-Rio, entornaram o caldo. A falta de recuperação do time e, agora, o 4 a 1, fora o baile, levou à sua saída.

Números de Roger Machado no Internacional

33 vitórias

20 empates

18 derrotas

55,9% de aproveitamento

Os técnicos da era Alessandro Barcellos

Abel Braga – 11/2020 a 2/2021

Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021

Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021

Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022

Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023

Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024

Roger Machado – 7/2024 a 9/2025