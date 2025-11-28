Debaixo de muita chuva, Vasco goleia o Internacional em São Januário
Gigante da Colina dominou o colorado primeiro ao último minuto da partida
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco encontrou em São Januário uma noite perfeita — ou quase perfeita — para encerrar seu jejum. Sob um temporal que transformou o gramado em cenário de batalha, o time cruzmaltino goleou o Internacional por 5 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão, e chegou enfim aos tão almejados 45 pontos. Andrés Gómez, Rayan (duas vezes), Barros e Nuno Moreira balançaram a rede para o Gigante da Colina. Ricardo Mathias descontou para o Colorado, que saiu ainda mais pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.
Relacionadas
Como foi o jogo?
O reencontro de Ramón Díaz com São Januário — ele agora no comando do Inter — teve o "carinho" imediato da arquibancada vascaína, fruto do fim conturbado de sua passagem pelo clube e das declarações após sua saída. E antes mesmo que o técnico pudesse se acomodar no banco, o Vasco já abria o placar. Logo aos dois minutos, Andrés Gómez tomou a bola de Aguirre pela esquerda, avançou com facilidade e soltou um chute no ângulo, sem qualquer chance para Rochet. O Inter até tentou reagir, mas a noite mostrava desde cedo de que lado estaria: aos nove, Paulo Henrique achou Rayan com espaço, e o camisa 77 bateu com categoria no canto. Era o décimo gol que o Colorado sofria antes dos dez minutos em 2024 — um retrato fiel da temporada turbulenta.
Com um time abalado em campo após o 2 a 0 rápido, Ramón tentou reagir aos 14 minutos com uma mudança: tirou Aguirre e lançou o atacante Ricardo Mathias. O lateral deixou o campo em lágrimas, enquanto o Vasco, impiedoso, mantinha o ritmo. Coutinho quase ampliou em chute no travessão, e a chuva — que chegaria com força pouco depois — já começava a fazer do jogo um duelo de imposição física. Nos minutos finais da primeira etapa, o Inter encontrou um respiro. Após cruzamento de Alan Rodríguez e confusão na área, Ricardo Mathias aproveitou a sobra e descontou no último lance.
No intervalo, o temporal apertou. A água caía em torrentes e adiou o reinício da partida por cerca de uma hora e meia. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a ir ao gramado avaliar as condições, mas precisou recuar ao vestiário até que o campo drenasse o suficiente. Quando a bola voltou a rolar, com mais de uma hora e meia de atraso, o Vasco tratou de acabar com qualquer esperança colorada. Aos cinco minutos da etapa final, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou para Rayan empurrar para o gol. O VAR recomendou revisão por possível falta na origem da jogada, mas o lance foi confirmado.
Com o jogo controlado, o Vasco não tirou o pé. Em cobrança de escanteio, Barros ganhou no alto, Rochet defendeu parcialmente e o próprio volante completou no rebote: 4 a 1. Pouco depois, Paulo Henrique serviu Nuno Moreira na direita; o meia finalizou, e a bola entrou com a colaboração do goleiro colorado, completando a goleada.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (2), para enfrentar o Mirassol, às 19h (de Brasília), em São Januário. Já o Internacional, que não vai ter Bruno Gomes que recebeu o terceiro amarelo, enfrenta o São Paulo, na quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Morumbis.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
36ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
🟨 Cartões amarelos: Carbonero (INT)
⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS) - 2'; Rayan (VAS) - 9'; Ricardo Mathias (INT) 46'; Rayan (VAS) 47'; Barros (VAS); Nuno Moreira (VAS) - 66'.
ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes (Puma), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (Hugo Moura) e Rayan.
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Diáz)
Rochet; Aguirre (Ricardo Mathias), Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia (Luís Otávio e Bruno Henrique) e Alan Rodríguez; Alan Patrick (Borré); Vitinho e Carbonero (Técnico: Ramón Diáz).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias