Internacional vence Grêmio em disputa de público nos estádios

Quase tudo no futebol do Rio Grande do Sul é Gre-Nal. E na disputa de público, o Internacional venceu o Grêmio na presença de torcedores ao longo de 2025. O Colorado recebeu 825.308 pessoas no Beira-Rio ao longo da temporada. Já o Tricolor levou 768.884 à Arena. Já na renda, a vitória foi azul, com R$ 43.373.536 em renda bruta ao longo do ano. O lado vermelho somou R$ 19,6 milhões. A diferença se deve ao preço dos ingressos e ao preço pago nas modalidades de sócio.

Ao todo, o Inter disputou 32 partidas como mandante, uma a mais que o Grêmio, o que ajuda a contextualizar a vantagem no número absoluto de torcedores, além dos jogos expressivos em copas – o Alvirrubro chegou às semifinais na do Brasil e na Liberadores. A média de público no Beira-Rio foi de 25.791 por jogo, contra 24.803 do Tricolor.

Diferença financeira

Em termos financeiros, a disparidade aparece de forma ainda mais clara. A média de renda por partida do Inter ficou em R$ 612 mil, bem abaixo da do Grêmio, que ultrapassou a marca de R$ 1,3 milhão por jogo ao longo do ano. Contudo, vale destacar que, até a troca de gestão da Arena, em outubro, a renda das partidas não ficava integralmente com o Tricolor.

Os maiores públicos colorados vieram em jogos decisivos e de grande apelo, como os Gre-Nais — a final do Gaúcho foi o maior público do ano no Beira-Rio, com 49.295 torcedores — e as partidas da Libertadores, especialmente contra Flamengo e Atlético Nacional.

Maiores e menores do Grêmio

Maior público

Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho)

51.077

Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho) 51.077 Menor público

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (Sul-Americana)

5.462

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (Sul-Americana) 5.462 Maior renda

Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho)

R$ 4.417.823

Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho) R$ 4.417.823 Menor renda

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (Sul-Americana)

R$ 179.864

Arena lotada no Gre-Nal da ida da final do Gauchão (Foto: Lucas Uebel/GFPA)

Maiores e menores do Inter

Maior público

Inter 1 x 1 Grêmio (Campeonato Gaúcho)

49.295

Inter 1 x 1 Grêmio (Campeonato Gaúcho) 49.295 Menor público

Inter 1 x 2 São Paulo (Brasileirão)

9.084

Inter 1 x 2 São Paulo (Brasileirão) 9.084 Maior renda

Inter 0 x 2 Flamengo (Libertadores)

R$ 1.816.062

Inter 0 x 2 Flamengo (Libertadores) R$ 1.816.062 Menor renda

Inter 1 x 0 Maracanã (Copa do Brasil)

R$ 156.488