Internacional e a sina de sair atrás no placar em 2025

O Internacional viveu uma espécie de déjà-vu no 1 a 1 com o Mirassol, na noite de domingo (18), no Beira-Rio. Ao sair perdendo com gol aos oito do primeiro tempo, o time do técnico Roger Machado repetiu o que aconteceu outras dez vezes no ano, segundo levantamento do Lance!: ver o adversário marcar o primeiro gol. É a sina de sair atrás no placar que acontece desde o Campeonato Gaúcho.

A situação foi questionada ao treinador Colorado na coletiva após o jogo. Para o comandante alvirrubro, ter que buscar o resultado acaba sendo desgastante.

– Claro que você faz muita força para depois recuperar. Os jogadores saem exausto. Fazer dois gols no futebol é muito difícil. Fazer dois gols depois de tomar gol logo no início, que modifica e atrapalha toda a estratégia, mais ainda. A gente tem feito esses esforços muitas vezes – avaliou.

Tudo começou no Gauchão

As duas primeiras partidas em que o Inter saiu atrás no placar ocorreram no Gauchão. A primeira, no Gre-Nal 444, na fase de grupos do Estadual. O Grêmio abriu o placar com um gol de pênalti aos 24 da etapa final. Nesse caso, o desgaste não foi tão grande, já que Fernando empatou dois minutos depois.

Nas semifinais, na partida de volta, o Caxias marcou primeiro, também de penalidade, aos 40 do primeiro tempo. O Alvirrubro empatou aos 12 da etapa final, com Enner Valencia, e virou aos 18, com Vitinho. O jogo terminou 3 a 1 para o Colorado.

No Brasileirão

No Nacional, a primeira vez em que saiu atrás, o Alvirrubro sequer conseguiu empatar. Foi na primeira derrota no ano, o 1 a 0 para o Palmeiras, que marcou aos 18 do segundo tempo. Na partida seguinte, o Gre-Nal 447, o Tricolor marcou aos 39 do primeiro tempo. O empate só veio aos 20 da etapa final, com gol de Alan Patrick.

Contra o Juventude, a situação se repetiu. Mas dessa vez, o Alvirrubro conseguiu virar. O Ju saiu na frente aos três minutos do jogo. O empate veio aos 17 e a virada aos 38, ambas as vezes com Victor Gabriel. Borré fechou o 3 a 1.

No jogo seguinte, o Corinthians abriu o placar aos 25 de jogo. O Internacional empatou aos 37, com Aguirre, virou aos 41, com Thiago Maia. No segundo tempo, porém, viu o Timão marcar mais duas vezes. Na rodada seguinte, o Botafogo abriu a goleada de 4 a 0 aos nove da etapa inicial.

Domingo, o Mirassol fez seu gol aos oito da etapa inicial. E o empate só veio aos 32 do segundo tempo, com um golaço de Ricardo Mathias.

Na Libertadores

Na primeira rodada do torneio continental, em Salvador, o Inter saiu perdendo, com gol do Bahia aos 27 do segundo tempo. Valencia empatou aos 38.

No Beira-Rio, o Colorado recebeu o Nacional-URU e viu o Bolso abrir 3 a 0, com gols aos seis, aos dez e aos 43 do primeiro tempo. A reação começou ainda na etapa inicial, com gol de pênalti, de Alan Patrick, aos 45. No segundo tempo, Bernabei aos 21 e Fernando aos 27 empataram.

Por fim, contra o Atlético, em Medellín, o time colombiano abriu o placar aos 38 de jogo e ampliou aos nove da etapa final. Alan Patrick fez o gol de honra aos 34 do segundo tempo. Mas o terceiro saiu aos 47.