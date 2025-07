O goleiro Henrique Menke, uma das joias do Celeiro de Ases destacada pelo Lance! e promessa da base do Internacional, está próximo de ser anunciado como reforço do Como, da Itália, como antecipado aqui. O atleta já foi liberado pelo clube gaúcho e viajou para definir os últimos detalhes da transação. O modelo de negócio que vem sendo discutido entre dirigentes gaúchos e italianos é de empréstimo de um ano, com passe fixado.

O Como, da primeira divisão italiana, vem chamando a atenção pelo alto investimento que tem feito. Na primeira janela do ano, o clube investiu cerca de 50 milhões de euros. Atualmente, a equipe é comandada por Cesc Fàbregas.

Oportunidade e experiência

Com a volta de Sergio Rochet, Menke, o titular do sub-20, que vinha trabalhando com o profissional esporadicamente, perdeu espaço. Além do camisa 1, o técnico Roger Machado tem a sua disposição Anthoni, Ivan Quaresma e Kauan Jesus.

Por isso, o empréstimo para o Como tem como objetivo dar mais oportunidades e experiências ao garoto de 18 anos, que fez parte da Seleção Brasileira que conquistou o Sul-Americano sub-20 no começo do ano.

Desde os 9 anos no Celeiro de Ases

A segurança embaixo das traves e a altura de 1m91cm chamam atenção do guri que está no Celeiro de Ases desde os nove anos. Natural de Balneário Camboriú (SC), Menke construiu uma passagem multicampeã, com conquistas do sub-10 até o sub-17.

Uma das suas principais características do titular do sub-20 alvirrubro, apontam fontes o clube, é ser um ótimo pegador de pênaltis. Além disso, tem bom entendimento do jogo, estilo equilibrado, com ótimas saídas de gol e destaque em defesas de meta.

Ficha técnica

Data de nascimento: 12/1/2007 Local de nascimento: Balneário Camboriú-SC Altura: 1m90cm Principais características: tem um estilo de jogo equilibrado, com ótimas saídas e gol e destaque em defesas de meta.