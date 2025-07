Com o mercado da bola aberto desde a quinta-feira (10), o Internacional mantém conversas para trazer o volante Alan Rodríguez. O uruguaio do Argentinos Juniors é um dos jogadores que o clube observa e já fez proposta. Conforme apurou o Lance!, as conversas entre as diretorias dos dois clubes seguem em andamento. Há alguns dias, o Colorado apresentou a primeira oferta, e uma nova proposta é debatida no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A intenção da diretoria é buscar uma reposição à ausência de Fernando, que está lesionado. As conversas estão em torno do valor e do tipo de negócio.

4 milhões de dólares estão na mesa

De acordo com informação trazida pelo Lance!, o Inter ofereceu 4 milhões de dólares (ou R$ 21,8 milhões no câmbio atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos do uruguaio. O clube portenho, porém, quer mais.

continua após a publicidade

É que o Argentinos comprou 50% dos direitos junto ao Boston River-URU, de Montevidéu, por 1,5 milhão de dólares, com mecanismo e mais valia. Ou seja, em cima o valor que lucrar, pagará 50% ao clube uruguaio. Por isso, pede 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões) para vender o atleta.

Como atua Rodríguez

Alan Rodríguez tem 25 anos e pode fazer mais de uma função. Conforme jornalistas que cobrem o clube de La Paternal, o 8 tem perfil de atuar mais como um segundo volante, mas também foi utilizado como meio-campista aberto pelo lado direito, nesta temporada. Neste ano, entrou em campo em 16 jogos, marcando dois gols e fazendo duas assistências.

continua após a publicidade

No começo de julho, o Boca Juniors também surgiu como interessado, mas não apresentou uma oferta. Além disso, os Xeneises anunciaram a contratação de Leandro Paredes, campeão do mundo pela Argentina na Copa do Mundo do Catar, em 2022.