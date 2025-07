Zagueiro do Internacional volta a ser relacionado depois de nove meses

Foram longos meses longe dos gramados. Longos meses entre cirurgias, fisioterapia e outros tratamento. E, enfim, ele está de volta. Gabriel Mercado, zagueiro que foi titular do Internacional até setembro de 2024, foi relacionado pela primeira vez desde então para uma partida, nove meses após grave lesão no joelho esquerdo. O argentino estará no banco neste sábado (12), contra o Vitória, na partida que marca o retorno do Campeonato Brasileiro para o Colorado.

A importância do camisa 25, em termos de liderança técnica e tática, é tanta que o defensor recebeu uma homenagem em postagem nas redes social alvirrubras. O clube divulgou ainda outro vídeo no YouTube com uma entrevista com o zagueiro.

Lesão ocorreu em setembro

Apesar de estar sempre presente no vestiário, o jogador de 38 não entra em campo desde setembro de 2024. No dia 22 daquele mês, o Inter enfrentava o São Paulo, no Morumbis, quando, num lance contra André Silva, o zagueiro sentiu o joelho esquerdo. Imediatamente os companheiros pediram atendimento.

Diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, o argentino passou por uma cirurgia para reconstrução dos tecidos e voltou lentamente aos trabalhos. Primeiro, a recuperação. Depois, a fisio. Então, o retreinamento, o reencontro com a bola e, enfim, com os companheiros de time.

Colegas falam sobre Mercado

No vídeo em celebração ao retorno do atleta, colegas como o goleiro Sérgio Rochet, o meia Alan Patrick e o técnico Roger Machado saúdam sua recuperação e sua importância para o elenco. A esposa do atleta e as filhas também deixaram um recado de comemoração pela sua volta.

No conteúdo, também houve a divulgação de que o atleta estará à disposição para o jogo deste sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Por se tratar da recuperação de uma lesão grave, a tendência é que ele entre no decorrer da partida para ir ganhando minutagem.