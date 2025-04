Depois de 36 anos, Bahia e Internacional voltaram a se enfrentar na Libertadores e, assim como em 26 de abril de 1989, o resultado foi um empate, mas dessa vez por 1 a 1. Em jogo agitado na noite desta quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor saiu na frente com Jean Lucas, mas os Colorados empataram a partida com um gol no fim de Enner Valencia.

Jean Lucas comemora gol contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Como foi o jogo entre Bahia e Inter?

Aos cinco minutos do primeiro tempo o Bahia criou a primeira grande chance do jogo ao aproveitar a escapada de Erick Pulga. O atacante ganhou dos zagueiros pela direita e chutou cruzado com muito perigo à direita de Anthoni. Um minuto depois, Lucho Rodríguez aproveitou a mesma brecha defensiva e finalizou para boa defesa do goleiro colorado. O Internacional, por outro lado, teve grande chance aos 12 minutos após saída errada de Ronaldo, que consertou a falha em grande defesa na finalização de Vitinho.

O Colorado começou a se soltar e logo depois assustou mais uma vez em finalização de Wesley, pela ponta esquerda. Os comandados de Roger Machado pararam por aí e não conseguiram aproveitar os contra-ataques para produzir jogadas de perigo. Quem manteve o alto volume ofensivo foi o Bahia, que ameaçou o time gaúcho com finalizações de Caio Alexandre e Lucho Rodríguez.

Bahia e Internacional se enfrentaram na Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O segundo tempo começou mais elétrico, muito pelo Inter ter adiantado suas linhas. Mas, ainda assim, as chances de perigo foram escassas. O Colorado até tentou ameaçar com chegadas de Wesley pela esquerda, mas quem assustou mesmo foi Erick Pulga, que chamou a responsabilidade e criou duas boas chances para o Bahia. Veio justamente de Pulga a origem do gol do Bahia. Aos 27 minutos, o atacante fez boa jogada pela esquerda e deixou para Juba. O lateral enxergou Jean Lucas dentro da área, que só fez empurrar para o gol.

O Bahia não abriu mão do jogo e até deu pinta de que poderia ampliar, mas foi o Inter que deu a resposta. Em chute cruzado de Aguirre, Ronaldo espalma para o lado e Enner Valencia se posiciona bem para aproveitar o rebote e balançar as redes do Bahia aos 38 minutos. O time da casa até tentou responder, mas não acertou o pé. No fim, Bahia e Internacional ficaram mesmo no 1 a 1 pela estreia da Libertadores.

O que vem pela frente?

O próximo compromisso do Bahia na temporada será contra o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 deste domingo (horário de Brasília). Já o Inter recebe o Cruzeiro no Beira-Rio, também no domingo, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 INTERNACIONAL

1ª RODADA - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: 03/04/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Jean Lucas, 27’/2ºT (Bahia); Enner Valencia, 38’/2ºT (Internacional)

🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas (Bahia); Bruno Henrique, Aguirre, Fernando (Internacional)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 43.028

💸 Renda: R$ 1.555.174,00

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nestor), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Ademir) e Cauly (Erick); Erick Pulga (William José) e Lucho Rodríguez.

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Juninho (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Wesley (Thiago Maia); Vitinho (Carbonero), Alan Patrick e Borré (Enner Valencia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Juan Serrano (CHI) e Alejandro Molina (CHI);

4️⃣ Quarto árbitro: Jose Cabero (CHI);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).