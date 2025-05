Promessa da base do Internacional começa a virar realidade

Promessa do Celeiro de Ases, CT da base do Internacional, que fica em Alvorada, parece começar a se tornar realidade no Beira-Rio. Lançado no profissional no ano passado, meses depois de completar 18 anos, Ricardo Mathias dá esperança à torcida e ao técnico Roger Machado de um novo nome para o ataque Colorado. O camisa 49 marcou dois gols nos dois últimos jogos do Alvirrubro.

Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Ricardo Mathias chegou a Alvorada quando tinha 15 anos, no começo de 2022. O atacante veio da Ferroviária, de Araraquara, após ter sido destaque no Paulistão Sub-15 daquele ano. No mesmo ano, o garoto foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 pela primeira vez.

Estreia com gol de letra

Destaque pelo faro de gol, o centroavante chama atenção pela altura. Do alto dos seus 1m92cm, ele ganhou espaço rápido na base do alvirrubra. Na temporada de 2023, com apenas 16 anos, Mathias integrou o grupo que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a categoria sub-20. Ele participou de seis jogos, sempre saindo do banco.

Em 2024, o garoto estreou no time de cima. Ele entrou no final da partida para marcar o gol de empate em 2 a 2 com o Corinthians, na Arena Neo Química, no dia 5 de outubro. E não foi um gol qualquer. Abusado, o guri tocou a bola para o fundo das redes de letra, já nos acréscimos da partida.

Gols importantes para o time

Este ano, ele atuou uma vez no Gauchão, entrando no segundo tempo, e como titular nas duas últimas partidas. Sem os quatro principais atacantes, afastados por lesões, Roger Machado utilizou o guri no jogo do ano do Alvirrubro, contra o Nacional-URU, na quinta-feira (15), pela Libertadores, e contra o Mirassol, pelo Brasileirão.

Nas duas, marcou gols com a marca de centroavante. No primeiro jogo, após triangulação pela direita, Aguirre cruzou e Mathias se antecipou aos zagueiros uruguaios, tocando para o fundo das redes do Bolso. Neste domingo (18), recebeu lançamento de Vitão já dentro da área, dominou a bola com o bico da chuteira direita, tirou dois zagueiros e mandou para o gol com a esquerda.

O talento de Mathias o levou às seleções de base. Em 2023, disputou o Sul-Americano sub-17, conquistando seu primeiro título com a amarelinha. Este ano, participou da conquista do mesmo torneio, mas na categoria sub-20, marcando um gol e dando uma assistência.

Quem é

Nome: Ricardo Mathias da Silva Nascimento: 25/7/2006, Nova Iguaçu (RJ) Altura: 1m92cm

Números em 2025: Internacional: 5 partidas (192 minutos), 2 gols Inter sub-20: 3 partidas (241 minutos) Seleção sub-20: 2 partidas (36 minutos), 1 gol Total: 10 partidas (469 minutos), 2 gols