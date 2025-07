Técnico do Bayer exalta estrutura do Flamengo, que será base de treinos do time alemão

O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, será a casa do Bayer Leverkusen nos próximos dias. O time europeu, atual campeão da Supercopa da Alemanha, realizará trecho da pré-temporada no Brasil, e treinará no CT rubro-negro. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o técnico Erik Ten Hag elogiou a estrutura do clube carioca.

- Cada dia é importante, não podemos perder nenhum. Temos apenas seis semanas de pré-temporada. Por isso, precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time e individualmente. Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que estava no Mundial de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição - disse o holandês Erik Ten Hag, em entrevista ao canal oficial do Bayer.

Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

- Muitos jogadores brasileiros chegaram ao futebol europeu, passando por Leverkusen - completou, enaltecendo a ligação do Bayer com o futebol brasileiro.

O primeiro treino no Ninho do Urubu será no dia 15 de julho. A estadia alemã no Brasil será até o dia 23 deste mês.

Amistoso contra o Flamengo Sub-20

Com foco na preparação, o Bayer fará um amistoso contra o time sub-20 do Flamengo. O jogo será no estádio da Gávea, dia 18 de julho, às 15h (de Brasília). O duelo entre as equipes marcará o primeiro teste de Erik ten Hag com a equipe. Xabi Alonso deixou o clube ao fim da temporada para assumir o Real Madrid.

- Precisamos desenvolver o espírito de equipe e garantir que todos estejam saudáveis. Queremos também consolidar nossa forma de jogar desde o início. Alguns jogadores ainda estarão em processo de integração e também teremos que lidar com a diferença de fuso horário. Mas vamos aproveitar a oportunidade para comunicar nossa filosofia e ajustar nossos princípios de jogo - detalhou o treinador.

Amistoso servirá de preparação para o Flamengo

Se por um lado os alemães utilizarão o amistoso como preparação para a temporada, por outro, os brasileiros entrarão em campo visando a preparação para o Mundial de Clubes da categoria sub-20. O Rubro-Negro encara o Barcelona no dia 23 de agosto. A partida será no Maracanã.

Campeão pela segunda vez consecutiva da Copa Libertadores, o Flamengo garantiu novamente vaga na Copa Intercontinental, em que vai encarar o vencedor da Youth League, da Uefa. Em 2024, o Flamengo venceu o torneio; em agosto deste ano, enfrentará o clube catalão.

