Começa neste sábado a nova maratona do Internacional

Com a retomada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), contra o Vitória, começa nova maratona de jogos do Internacional. Se conseguir alcançar seus objetivos – chegando às finais das copas do Brasil e Libertadores –, o Colorado terá até 41 partidas – ou 44, se chegar à Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes – em até 21 de dezembro, um intervalo de 163 dias, ou um jogo a cada cinco dias. Só pelo Brasileirão são 30 enfrentamentos.

Os piores meses serão agosto, com oito confrontos, e julho e dezembro, com seis em cada. Setembro e outubro, com três, e novembro com quatro, têm menos embates devido às Datas Fifa.

Julho tem cinco partidas

Das seis partidas agendas entre 12 e 30 de julho, uma, contra o Bahia, foi adiada, sem data marcada. É que o Esquadrão de Aço tem a repescagem da Sul-Americana na próxima semana. Dos demais confrontos, apenas um é longe do Beira-Rio, no dia 23, quando o Colorado vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos.

No último dia do mês, o Inter entre em campo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

Inter e Flu se enfrentam no dia 30 de julho, pelas oitavas da Copa do Brasil (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

As datas de julho

12/7 – Sábado – 16h30min –Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vitória

A confirmar –Brasileirão – Internacional x Bahia

20/7 – Domingo – 11h – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Ceará

23/7 – Quarta – 21h30min –Brasileirão – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense

Agosto vem forte

Agosto é o pior dos seis meses restantes. Serão oito jogos em 31 dias, um a cada quatro dias. Ainda terá três jogos decisivos, a volta a Copa do Brasil e os dois confrontos das oitavas de final da Libertadores.

Caso passe pelo Fluminense, terá mais uma data, no dia 27, para a ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os confrontos de agosto

3/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x São Paulo

7/8 – Quinta – 21h30min – Copa do Brasil – Fluminense x Internacional

9/8 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Bragantino x Internacional

13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional

16/8 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo

20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo

23/8 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional

27/8 – Quarta – Quartas de final – Copa do Brasil

30/8 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza

Setembro começa com Data Fifa

Após a correria de agosto, setembro começa com pausa para a Data Fifa, que vai de 1º a 9. Depois, serão três datas já agendada, mas pode chegar a seis, caso passe nas copas. Ainda tem o Gre-Nal do segundo turno do Brasileirão, bem no meio das partidas do torneio continental.

continua após a publicidade

As partidas de setembro

1º/9 a 9/9 – Data FIFA

11/9 – Quarta – Quartas de final – Copa do Brasil

13/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional

17/9 – Quarta – Quartas de final – Libertadores

20/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio

24/9 – Quarta – Quartas de final – Libertadores

27/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional

Outubro pode ir a sete jogos

Outubro tem três enfrentamentos certos, mas pode chegar a sete, se o Alvirrubro chegar as semifinais das copas. O mês tem um intervalo de oito dias para a Data Fifa.

Os jogos de outubro

1°/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians 6/10 a 14/10 – Data FIFA 5/10 – Domingo – Semifinal – Copa do Brasil 16/10 – Quinta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo 19/10 – Domingo – Semifinal – Copa do Brasil 22/10 – Quarta – Semifinal – Libertadores 25/10 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional 29/10 – Quarta – Semifinal – Libertadores

Novembro também pode ter sete jogos

Outro mês que pode ir de quatro a seis jogos. Isso se o time de Roger Machado chegar às finais das copas. Se isso acontecer, uma partida do Brasileirão, contra o Vitória, em Salvador, terá que ser adiada.

Os confrontos de novembro

10/11 a 18/11 – Data FIFA

2/11 – Domingo – Final – Copa do Brasil

5/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport

9/11 – Domingo – Final – Copa do Brasil

19/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional

22/11 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG

29/11 – Sábado – Final – Libertadores

29/11 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional

A decisão da Libertadores é em novembro, e o Inter quer estar lá (Foto: Divulgação/Conmebol)

Dezembro ainda pode ter a Intercontinental

O calendário terá seis partidas pelo Brasileirão, podendo chegar a sete. A agenda não inclui a Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. O torneio acontecerá de 10 a 17 de dezembro, podendo ampliar em mais três os confrontos do último mês do ano.

Os enfrentamentos de dezembro