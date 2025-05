Internacional: Roger Machado fala sobre sair atrás no placar

Mais uma vez o Internacional saiu atrás no placar. Assim como em oito dos últimos dez jogos, o Colorado tomou um gol aos oito minutos de jogo no empate em 1 a 1 como Mirassol, na noite de domingo (18), no estádio Beira-Rio, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado comentou que a situação aumenta a pressão, fazendo os jogadores saírem exaustos da partida.

O gol marcado pelo Leão foi mais um na sequência de dez jogos desde a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, em 16 de abril, nos quais o Colorado sai perdendo. Para o técnico alvirrubro, o que vem ocorrendo é desgastante.

– Claro que você faz muita força para depois recuperar. Os jogadores saem exausto. Uma das questões de colocar uma equipe mais sólida, colocando mais um jogador de meio, foi justamente a gente tentar evitar que a gente saísse atrás no placar, para depois sair soltando o time aos poucos – comentou.

Depois, Roger acrescentou:

– Fazer dois gols no futebol é muito difícil. Fazer dois gols depois de tomar gol logo no início que modifica e atrapalha toda a estratégia atrapalha, é mais ainda. A gente tem feito esses esforços muitas vezes, desde o ano passado.

O que vem pela frente

Na quinta-feira (22), tem mais um jogo fora de casa. O Internacional vai a Florianópolis para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã. Como venceu o confronto de ida, no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado depende apenas de um empate para garantir a vaga às oitavas de final.

O enfrentamento será no estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense, porque a direção alviceleste vendeu o mando de campo. Pelo Brasileirão, o Colorado volta a campo domingo (25), em Recife, contra o lanterna Sport.