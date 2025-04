Internacional volta a vencer em tarde de gala de Victor Gabriel

Enfim a vitória voltou. Após sair perdendo com gol aos 3 minutos, o Internacional mostrou mais uma vez resiliência, virou o jogo e bateu o Juventude por 3 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (26), no estádio Beira-Rio. Às vésperas do seu aniversário – segunda-feira (28), ele completa 21 anos –, o zagueiro Victor Gabriel marcou dois gols de cabeça, em cobranças de escanteio de Alan Patrick, que bateu mais um para Rafael Borré fechar o placar. O colombiano Batalla abriu o placar para o time da Serra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como foi Internacional x Juventude

O jogo mal começou e o filme visto na terça-feira (22), quando o Internacional teve que buscar um empate após sair perdendo por 3 a 0, parecia se repetir. Após uma pressão inicial por parte do Alvirrubro, aos 3, Gilberto achou Batalla na área. O colombiano driblou Vitão e chutou na saída de Anthoni. Gol do Ju! 0 a 1. O Alvirrubro sentiu, não conseguindo trocar passes sem errar. O continuou instável, errando muitos passes. Tanto que a virada, que veio, só foi possível na bola parada.

Aos 17, Alan Patrick cobrou escanteio com perfeição pela esquerda do campo. Bola lá no alto, no meio da área, onde estava Victor Gabriel. O guri subiu sozinho e colocou para o fundo das redes. Gol do Inter! 1 a 1. O lance praticamente se repediu aos 38. Pelo mesmo lado, o camisa 10 fez nova batida perfeita. Dessa vez no segundo pau. E lá estava ele, o camisa 41, que subiu mais alto que todo mundo e testou. Gol do Inter! Gol da virada! 2 a 1.

continua após a publicidade

Na saída, o aniversariante Victor Gabriel comentou:

– Muito feliz, não é? Começamos oscilando, mas conseguimos virar, terminando o primeiro tempo na frente. Agora é ver o que tem que corrigir.

O segundo tempo voltou com o Juventude tentando avançar, enquanto o Internacional continuava errando passes e posicionamentos. Bem como perdia divididas. Alguns atletas mostravam cansaço. Até que, aos 11, em um contra-ataque, boa triangulação do Inter encontrou Bernabei de frente para a área. Foi o primeiro chute a gol da etapa final. Em seguida, aos 14, novo avanço colorado, a bola caiu pra Nathan, que entrou na área com o gol à feição, mas chutou por cima.

Aos 16, nova bola parada confirmou a vitória. Alan Patrick cobrou outro escanteio e colocou a bola na cabeça de Rafael Borré, que havia recém entrado. O colombiano tocou para o fundo das redes. Gol do Inter! 3 a 1. Minutos depois, o colombiano caiu em campo, sentindo dores no posterior da coxa direita, tendo que deixar o campo. Aos 38, um lance mostrou o cansaço da equipe. Wesley perdeu o tempo da bola dentro da área, se recuperou, e tocou para Vitinho, que errou o passe. A bola caiu para Bernabei, que chutou para fora. Aos 45, Gustavo fez jus ao seu dia. Thiago Maia achou Wesley livre na área. O 21 colorado chutou forte, mas o 1 alviverde fez grande defesa.

continua após a publicidade

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta às 10h (de Brasília) deste domingo (27) para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil. O Colorado entra direto na terceira fase da competição, recebendo o Maracanã, o Ceará, na terça (29), às 19h, no Beira-Rio. No domingo (4), volta ao Brasileirão, indo a São Paulo, para enfrentar o Corinthians, no Itaquerão.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x JUVENTUDE

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 26 de abril de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

🥅 Gols: Batalla (3’/1º), Victor Gabriel (17’ e 38’/1º) e Rafael Borré (16’/2º)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: Bruno Tabata (I); Abner, Rodrigo Sam (J).

💸 Renda: R$ 736.960

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 35.427

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Bruno Tabata (Vitinho), Valencia (Rafael Borré/Gustavo Prado) e Wesley.

JUVENTUE (Técnico: Fábio Mathias)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Abner), Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Jean Carlos) e Alan Ruschel (Felipinho); Giraldo, Jadson, Batalla e Ênio (Giovanny); Gilberto (Galego).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Neuze Inês Beck e Evanddro de Melo Lima (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)