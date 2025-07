Mercado da Bola: Internacional encaminha saídas

Nem só de tentativas de contratações vive o começo de janela de transferências o Internacional. Com o Mercado da Bola se aquecendo, o Colorado encaminha a saída de um de seus goleiros e um dos zagueiros. Sem chances de atuar, Ivan Quaresma e Kaíque Rocha devem deixar o Beira-Rio até o fim do período de negociações, em 2 de setembro.

Em princípio, os dirigentes não devem se opor à saída de ambos, até como forma de baixar a folha de pagamentos, abrindo espaço para aqueles que chegarão.

Situação de Kaíque Rocha

Kaíque Rocha voltou ao Inter no início da temporada para suprir, entre outras coisas, a perda de Gabriel Mercado, que havia sofrido uma lesão e agora retorna. Em sua primeira entrevista, ele reconheceu que o comportamento fora de campo atrapalhou a sua primeira passagem pelo Alvirrubro, entre 2021 e 2022.

Nesta temporada, ele atuou por apenas 14 minutos com a camisa vermelha, em uma partida pelo Gauchão. Ele tem contrato até o final de 2026, mas já demonstrou interesse em sair. Não há, porém, nenhuma negociação em andamento.

Kaique Rocha está no Inter desde janeiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Situação de Ivan Quaresma

Ivan, por sua vez, está chegou ao Colorado no início de 2024, vindo do Vasco, para ser reserva de Sergio Rochet, frequentemente chamado pela seleção uruguaia. Entretanto, sofreu uma lesão logo em sua estreia com a camisa do Inter, em uma partida contra o Avenida, pelo Gauchão do ano passao. Voltou só no final da competição, mas não conseguiu mais recuperar espaço.

continua após a publicidade

Seu contrato vale até o final do ano que vem, mas o Juventude mostrou interesse em levá-lo por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. O Inter analisa a oferta.