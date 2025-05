Em um dos duelos mais importantes da 4ª rodada da Libertadores, pelo Grupo F, considerado o "grupo da morte", nesta quinta-feira (8), o Internacional perdeu para o Atlético Nacional fora de casa pelo placar de 3 a 1 e viu a chave ficar ainda mais embolada. No Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, Viveros (duas vezes) e Arce marcaram para os donos da casa, e Alan Patrick descontou na reta final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Inter fica na terceira colocação, com 5 pontos, enquanto o Atlético Nacional assumiu a segunda, com seis. O time gaúcho volta a campo no domingo (11), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Como foi o jogo?

A partida em Medellín foi marcada por muito nervosismo e preocupação não só pelo clima de decisão, como também por problemas de segurança com ameaças de torcedores colombianos. A torcida do Inter sequer conseguiu ficar no estádio durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

Em campo, os donos da casa foram muito superiores desde a primeira etapa e controlaram as ações, contra o Colorado pouco ofensivo e que ainda perdeu Enner Valencia por lesão muscular. O Atlético Nacional levou muito perigo em chances criadas pelo meia Hinestroza, craque da equipe, e conseguiu furar o bloqueio gaúcho.

Valencia em ação no jogo do Internacional contra o Atlético Nacional (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

Aos 38 do primeiro tempo, no auge da pressão, Camilo Cándido cruzou para Viveros, que antecipou ao zagueiro Victor Gabriel, dominou e finalizou cruzado para vencer o goleiro Anthoni e balançar a rede no Atanásio Girardot.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, brilhou a estrela do goleiro colombiano Ospina, de duas edições de Copa do Mundo. O arqueiro do Atlético Nacional salvou a equipe da casa em investidas do Inter e, após uma grande intervenção após cabeceio de Lucca, veio o segundo para abalar o Colorado.

Logo na sequência do "milagre" de Ospina, o Atlético Nacional saiu em contra-ataque e marcou o segundo. Hinestroza avançou peça direita, driblou Fernando e rolou para Arce bater colocado no canto direito.

Reação tardia

O Inter só foi melhorar na partida na casa dos 20 minutos do segundo tempo. Primeiro, Cándido quase marcou contra ao tentar cortar cruzamento e Bruno Tabata, e depois Ospina fez boa defesa em finalização de Wesley. Um lance despretensioso pela direita, no entanto, recolocou o Colorado no páreo.

Aguirre cruzou, Cándido bloqueou, mas acertou o lateral-direito na sobra com carrinho. A arbitragem marcou pênalti após revisão no monitor em recomendação do VAR, e Alan Patrick cobrou com categoria para descontar aos 34 minutos.

Roger ainda tentou dar novo gás com modificações, mas a pá de cal veio aos 47. Viveros aproveitou lançamento que veio da defesa, ganhou de Victor Gabriel, cortou Vitão e bateu no canto esquerdo, para dar números finais ao marcador e confirmar os três pontos para o Atlético Nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL 3 X 1 INTERNACIONAL

4ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) (de Brasília);

📍 Local: Estádio Atanasio Girardol, em Medellín (COL);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG);

🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG).

Cartões amarelos: Tesillo, Román e Campuzano (ATN); Vitão, Lucca e Alan Patrick (INT)

Gols: Viveros 38'/1ºT e 47'/2ºT, e Arce 9'/2ºT (ATN); Alan Patrick 34'/2ºT (INT)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Gandolfi): Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe (Asprilla), Campuzano e Cardona (Simómn García); Hinestroza, Arce (Rivero) e Viveros (Morelos).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado): Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia (Lucca).