Jogadores do Internacional admitem que o time deixa a desejar

Três jogadores do Internacional tiveram ataques de "sincericídio" nas entrevistas no intervalo ou depois das partidas mais recentes, admitindo que o time está deixando a desejar. Primeiro foi Fernando, logo após a vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU, depois, Wesley e Vitão, ao comentarem o empate em 1 a 1 com o Mirassol.

O técnico Roger Machado também analisou a situação. Questionado na coletiva após a partida do Campeonato Brasileiro, no domingo (18), o treinador falou em desatenção no gol tomado logo aos oito do primeiro tempo:

– Claro que não foi o primeiro nem o segundo. Com isso, você faz muita força para recuperar. Os jogadores saem exausto. A gente tem feito esses esforços muitas vezes.

“Sabemos que a água bateu na bunda”

Na quinta (15), após a vitória sobre o Bolso, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, em Montevidéu, o camisa 5 alvirrubro foi taxativo.

– Sabemos que a água bateu na bunda, aí todo mundo começou a correr, dar tudo. Não pode ser assim só quando está mal, tem que ser sempre, com a mesma concentração, buscando a vitória – afirmou o volante.

Na saída para o intervalo do jogo contra o Leão, pela nona rodada do Brasileirão, Wesley analisou o gol tomado cedo quase no mesmo tom.

– Sobre o gol no começo, acho que a gente tem que se cobrar um pouco mais, um pouco de desatenção sempre nos começos dos jogos – falou.

VItão ecoa opiniões dos colegas

Depois do jogo, na zona mista, o zagueiro concordou com os colegas, acentuando que o elenco “parece só reagir em momentos de dificuldade”. O 4 lembrou a declaração do volante:

– É igual ao que Fernando disse numa entrevista. Parece que o nosso time reage melhor quando a água está batendo na bunda.

E continuou:

– E parece que é difícil, a gente tenta, mas esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade, sabe? É uma coisa a mudar, a gente tem que jogar todas as partidas como se fosse uma final realmente – avaliou Vitão.