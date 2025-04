Melhores momentos: Após sair perdendo de três, Internacional empata com Nacional-URU

No 13º confronto entre Internacional e Nacional-URU na história da Libertadores da América, o azar foi uruguaio. Após um primeiro tempo luxo, com dois gols em dez minutos e indo para o intervalo vencendo por 3 a 1 – gols de Millán, Boggio e Coates, com Alan Patrick descontando, o Bolso sucumbiu na etapa final ao que Roger Machado costuma falar do seu time: a recusa a perder jogos. E assim foi, na etapa final, o colorado buscou o placar, com Bernabei e Fernando.

Como foi Internacional x Nacional-URU

O jogo começou agitado, com o Nacional apresentando o que não havia mostrado na Copa até agora. Tanto que, aos 10, o jogo já estava 2 a 0 para o Bolso. Aos 7, Millán abriu o placar ao desviar a bola de Anthoni. E aos 10, Villalba cruzou para Boggio ampliar. A partir daí, o Internacional até teve a bola no pé, mas não se encontrava em campo. Até que aos 35, Wesley teve a primeira boa chance para o time da casa. O atacante entrou a dribles e chutou forte, para defesa de Mejía. Aos 42, o Trico chegou de novo. Em escanteio, Anthoni não segurou, e Coates ampliou. Gol do Nacional. 0 a 3. Na saída de bola, Wesley foi abraçado por Anchieta na área. Pênalti. Alan Patrick cobrou no meio e Mejía pulou para a direita. Gol do Inter. 1 a 3. Aos 53, cruzamento na área do Nacional, Wesley cabeceou em cima de Ancheta, a bola sobrou para Bernabei, que chutou por cima.

O árbitro Alexis Herrera parecia tão perdido em campo quanto o Colorado. Em algumas marcações, não olhava os assistentes, tendo que reverter suas decisões em mais de uma vez, como num pênalti que marcou em Wesley, que estava impedido. Pelo menos quatro lances tiveram que ser revistos pelo VAR. O venezuelano também discutiu demais com os jogadores a cada lance. No segundo tempo, ainda teve um possível pênalti para o Nacional que nem o árbitro nem o VAR marcaram.

Na etapa final, o Colorado voltou com Rafael Borré no lugar e Gabriel Carvalho. E o Nacional retornou a campo com a velha catimba charrua. A cada falta para o Bolso, bons segundos de partida eram perdidos. O Alvirrubro voltou mais ligado. Em seis minutos, chegou três vezes, numa falta em Borré logo no seu primeiro lance, num ataque pela esquerda com Wesley e outra com o colombiano. O 19 do Internacional deu outra cara ao time de Roger Machado, enquanto Valencia sucumbia na marcação de Coates. Aos 21, Óscar Romero fez uma lançamento do meio campo, achando Bernabei na área. O argentino só tirou de Mejía. Gol do Inter. 2 a 3. Aos 27, Alan Patrick cobrou escanteio com perfeição. Fernando seguiu o manual do centroavante: subiu lá em cima e, “queixo no peito”, “chutou” a bola para baixo, parando no fundo das redes. Era o empate do Inter. 3 a 3. Aos 47, num lançamento no fundo, Vitinho perdeu a chance da virada.

O que vem pela frente

O Internacional se reapresenta na tarde desta quarta-feira (23) para começar a preparação para o jogo contra o Juventude, marcado para sábado (26), também no Beira-Rio. A partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça que vem (29), o Colorado recebe o Maracanã, do Ceará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X NACIONAL-URU

3ª RODADA – FASE E GRUPOS LIBERTADORES A AMÉRICA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de abril de 2025, às 21h39min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Alan Patrick (46’/1º), Bernabei (21’/2º), Fernando (27’/2º); Millán (6’/1º), Boggio (10’/1º), Coates (42’/1º).

🟨 Cartões amarelos: Rafael Borré, Valencia, Victor Gabriel e Wesley (I);

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 1.303.355

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 37.492

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre (Vitinho), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Nathan); Fernando, Bruno Henrique (Óscar Romero) e Alan Patrick; Gabriel Carvalho (Borré), Valencia e Wesley (Ramon).

NACIONAL-URU (Técnico: Pablo Peirano)

Mejía; Calione Fuentes, Coate e Millán Díaz; Ancheta (Nicolas Rodríguez), Oliva, Bogio, Báez e Recoba (Rodríguez); Nico López (Herazo) e Lucas Villalba (Eduardo Vargas).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

4️⃣ Quarto árbitro: Yeferson Miranda (VEN)

🖥️ VAR: Yorman Delgado (VEN)