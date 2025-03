Depois de quatro anos, Inter se classifica para a final do Gauchão

O Internacional venceu o Caxias por 3 a 1 neste sábado (1º) e garantiu vaga na final do Campeonato Gaúcho depois de quatro anos.

O Caxias abriu o placar no primeiro tempo em um pênalti convertido por Tomas Bastos. Na segunda etapa, a virada Colorada foi construída com Enner Valencia, marcando dois gols, e Vitinho, o artilheiro da semifinal.

Antes mesmo de entrar em campo, o Internacional confirmou a melhor campanha geral da competição, já que o Grêmio conquistou neste sábado (1º) a vaga para a decisão nos pênaltis, contra o Juventude.

Portanto, o jogo de volta da decisão será na casa do Colorado. A primeira decisão será no próximo domingo (09), às 16h30, na Arena, e o duelo da volta está marcado para o dia 16 de fevereiro.

O jogo no Beira-Rio:

O time da casa começou o primeiro tempo apostando em jogadas pelo lado esquerdo com Vitinho e Carbonero. A primeira finalização do Colorado ocorreu aos cinco minutos com chute de Aguirre, que foi bloqueado por Vini Guedes.

Aos 17, o Caxias quase abriu o placar. O Inter perdeu o controle da bola no meio campo e na sobra, livre de marcação, Calyson recebeu de Kelvyn e chutou cruzado em profundidade para o goleiro Anthoni espalmar.

O Internacional respondeu na sequência com boa saída de Aguirre procurando o companheiro Carbonero. Ele lançou Enner Valencia pela direita e o jogador entrou na área finalizando forte, mas a bola triscou na trave e saiu.

Aos 30, Bruno Henrique levou a bola pelo meio, próximo da área, e deu passe vertical em busca de Vitinho. Enner Valencia esticou o pé e finalizou para defesa do goleiro do Caxias.

No final da primeira etapa, o árbitro Roger Goulart consultou o VAR após o toque de mão na finalização de Tomas Bastos. O pênalti foi marcado e convertido pelo camisa 10 cobrando firme, de perna esquerda, no meio do gol.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, o Internacional empatou com Valencia, de pênalti. Aguirre cruzou na área e o equatoriano foi derrubado por Douglas. A batida forte e resteira pelo lado direito deixou o goleiro Victor Golas sem chance de defesa.

A virada veio aos 17 minutos com Vitinho, o artilheiro da semifinal. O camisa 28 anotou cinco gols em oito partidas. A jogada começou com Bernabei em profundidade no lado esquerdo do campo. Vitinho se antecipou e tocou para o fundo da rede.

E para sacramentar a vitória, Vitinho iniciou a jogada com Aguirre na ponta direita, que cruzou na medida para Valencia ter apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol, confirmando o GreNal nº 445 na final do estadual.

O Grêmio foi derrotado neste sábado (1º) pelo Juventude por 2 a 1 no tempo normal de jogo. Como venceu a ida pelo mesmo placar, a partida foi decidida nos pênaltis. Com Thiago Volpi inspirado, o Imortal bateu o Ju por 3 a 2, no Alfredo Jaconi.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 CAXIAS

SEMIFINAL – CAMPEONATO GAÚCHO

🗓️ Data e horário: Sábado (1º), 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Tomas Bastos (40'/1ºT), Vitinho (17'/2ºT) e Valencia (11' e 33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Alisson e Douglas (Caxias); Vitinho (Internacional)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 29.333

⚽ ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo), Gustavo Prado (Lucca), Vitinho e Carbonero (Yago Noal); Enner Valencia (Ricardo Martins).

ESCALAÇÃO CAXIAS (Técnico: Luizinho Vieira)

Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglão), Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho), Pedro Cuiabá, Mantuan (Gabriel Lima) e Tomás Bastos; Calyson (Richard) e Iago (Nicholas).



ARBITRAGEM

Árbitro: Roger Goulart

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes

4️⃣ Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto

🖥️ VAR: Rafael Traci