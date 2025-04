Palmeiras vence com gol de Facundo Torres e encerra invencibilidade do Internacional

O Palmeiras derrotou o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Facundo Torres, aos 18 minutos do segundo tempo, marcou pela primeira vez com a camisa alviverde e garantiu a vitória.

Palmeiras reage e arranca empate heróico contra o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

O resultado encerrou a sequência invicta da equipe comandada por Roger Machado, que somava 17 partidas sem derrotas na temporada. Com o triunfo, o Verdão chegou aos dez pontos e assumiu, provisoriamente, a liderança da competição. Já o Colorado permanece com cinco, na nona colocação.

Como foi o jogo?

Como já se esperava antes do apito inicial, Internacional e Palmeiras fizeram um primeiro tempo físico, com muitas disputas no meio de campo. Apesar de os mandantes controlarem a posse de bola nos minutos iniciais, a equipe comandada por Abel Ferreira foi quem teve as primeiras chances de perigo, principalmente com Vitor Roque.

Aos poucos, o Inter passou a igualar as ações, mas encontrou dificuldade para criar no terço final do campo. Weverton pouco participou do jogo e só foi acionado quando torceu o tornozelo e precisou de atendimento médico.

Ao todo, foram oito finalizações do Palmeiras (três na direção do gol) contra apenas uma do Colorado. O placar, no entanto, permaneceu zerado no Beira-Rio.

O início do segundo tempo foi de pressão total do Internacional, que quase abriu o marcador com Valencia. Pressionados, os visitantes aproveitaram para cair no gramado e esfriar o jogo.

Minutos depois, Richard Ríos ganhou disputa pela ponta direita, cruzou rasteiro e encontrou Facundo Torres, livre na pequena área para anotar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Logo na sequência, Estêvão teve a oportunidade para ampliar, mas chutou rente à trave.

Com a necessidade de garantir o resultado no Sul, Abel Ferreira modificou o esquema tático do Palmeiras e adotou uma linha com três defensores. Apesar da pressão do Internacional, o Verdão sofreu apenas um grande susto e segurou a vitória simples no Beira-Rio.

Paulinho, no apagar das luzes, tentou driblar o goleiro Anthoni, que levou a melhor no duelo cara a cara. No rebote, Allan empurrou para o fundo das redes, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Jogadores de Internacional e Palmeiras em partida no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que vem por aí?

O Internacional volta a campo no próximo sábado (19), quando encara o Grêmio, fora de casa, às 21h (de Brasília). Um dia depois, o Palmeiras visita o Fortaleza, a partir das 18h30, na Arena Castelão. Ambas as partidas são válidas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 1 PALMEIRAS

4ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gol: Facundo Torres (18' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

Público: 30.665

Renda: R$ 707.347,50

ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Roger, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando (Óscar Romero) e Alan Patrick; Tabata (Gabriel), Enner Valencia e Vitinho (Borré).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson (Bruno Fuchs); Facundo Torres (Allan), Estêvão e Vitor Roque (Paulinho).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Alessandro Matos (BA) Felipe Alan de Oliveira (MG)

🖥️VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)