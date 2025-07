Como chega o Internacional para a retomada do Brasileirão

Foi o intervalo entre rodadas do Campeonato Brasileiro mais longo dos últimos anos para os colorados. Até porque foram 30 dias amargando a 17ª colocação da tabela de classificação, a primeira posição da zona de rebaixamento. É assim que o Internacional chega para a retomada do Brasileirão. Ao enfrentar o Vitória às 16h30min (de Brasília) deste sábado (12), o time do técnico Roger Machado entra em campo precisando reencontrar o caminho dos três pontos para escapar do Z4.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como o Leão da Barra tem os mesmos 11 pontos em 12 jogos que o Colorado, baste a vitória nesta tarde para o Alvirrubro escapar, pelo menos até o próximo jogo. Mas a torcida quer mais do que isso. Quer que o time reencontre as boas atuações.

Como foram as 12 primeiras rodadas

A comissão técnica planejava chegar à parada para a Copa do Mundo de Clubes, após a 12ª rodada, na parte de cima da tabela. O cenário, porém, não podia ser mais diferente. Depois de 12 jogos, o Inter venceu apenas duas partidas, empatou cinco e perdeu outras cinco.

continua após a publicidade

Marcou somente 12 gols e tomou 18. Ao lado de Sport e Fortaleza, tem a segunda pior defesa da competição. Os três times só estão atrás do Juventude que levou 24 gols. O último êxito aconteceu há mais de dois meses, em 26 de abril, no 3 a 1 sobre o Juventude. Desde lá, são seis enfrentamentos, com quatro derrotas – duas por goleada – e dois empates.

A campanha

Como vai para o jogo

Carbonero volta na frente (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O time volta remodelado após as férias de 15 dias e as duas semanas de trabalho. Isso porque, ao mesmo tempo em que perdeu Fernando por um longo tempo devido ao rompimento parcial o ligamento cruzado posterior do joelho direito no jogo contra o Fluminense, teve o retorno de quatro atletas do departamento médico.

continua após a publicidade

Sergio Rochet, Victor Gabriel e Carbonero devem iniciar a partida contra o Vitória. O quarto nome é Gabriel Mercado que retorna após nove meses afastado e fica no banco. Enquanto isso, Bernabei ainda não está plenamente recuperado de lesão na coxa esquerda sofrida também contra o Flu.

Assim, a equipe que enfrentará o Leão da Barra deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.