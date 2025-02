Grêmio e Inter empatam polêmico, e disputado, Gre-Nal 444

Como de costume, o Gre-Nal 444 teve polêmica e muita disputa. Mas foi também uma partida bem jogada, que terminou com empate por 1 a 1 na noite desse sábado (8) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Braithwaite, de pênalti, e Fernando, de cabeça, marcaram os gols no segundo tempo. A partida foi válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Como foi o Gre-Nal 444

Como de costume no clássico, o Gre-Nal 444 foi muito pegado desde o início. Era de se esperar que, por jogar em casa, o Grêmio tivesse mais iniciativa de jogo — e até teve a primeira boa chance, em cabeceio de Braithwaite por cima, aos 9 minutos. Mas o que se viu depois disso foi um Internacional mais insinuante, buscando o ataque principalmente pelo lado esquerdo, por onde avançavam Bernabei, Wesley e, eventualmente, até mesmo o volante Fernando.

Foi pelo outro lado do campo, contudo, que o Internacional criou a melhor chance do primeiro tempo do Gre-Nal 444. Aos 16, Borré lançou Wanderson, que tocou no meio da área para Wesley; o jogador chutou de primeira no contrapé de Grando, mas a bola passou rente ao poste. O Inter seguiu ofensivo, mas o ímpeto diminuiu aos 28, quando o auxiliar Roberto Ribas foi expulso por reclamação acintosa, e o técnico Roger Machado acabou sendo retirado de campo por tabela. Isso porque o regulamento estabelece que o técnico é responsável pela conduta disciplinar da comissão técnica.

O jogo voltou parelho e mais aberto no segundo tempo. O Internacional seguiu tendo mais volume ofensivo, mas, assim como no primeiro tempo, pecava nas finalizações. E acabou punido por isso: aos 24, Wanderson levantou levemente o braço quando estava na barreira para a cobrança de uma falta e tocou na bola. O juiz marcou pênalti, convertido por Braithwaite. Mas, dois minutos depois, quando a torcida do Grêmio ainda comemorava, Fernando, de cabeça, empatou o Gre-Nal 444.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Internacional manteve sua posição de líder na pontuação geral do Gauchão. O time tem 14 pontos, no topo do Grupo B. Com 11, o Grêmio lidera o Grupo A. Na terça-feira (11), o tricolor recebe o Pelotas, às 21h30 (de Brasília). O time colorado joga na noite seguinte, em Ijuí, diante do São Luiz, a partir das 22h.

Gre-Nal 444 foi disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Foto: Ricardo Duarte/ SC Internacional)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x INTERNACIONAL

CAMPEONATO GAÚCHO - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: 8 de fevereiro de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Braithwaite (24'/2ºT) e Fernando (26'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Vitão e Bruno Henrique (INT); Jemerson (GRE)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas); Dodi (Cuellar), Villasanti, Pavon, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Edenilson); Braithwaite.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Wesley (Carbonero) e Rafael Borré (Enner Valencia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

4️⃣ Quarto árbitro: Francisco Soares Dias