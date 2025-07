Diretor do Flamengo se pronuncia após demissão: ‘Surpresa’

Demitido do cargo de diretor das categorias de base do Flamengo nesta sexta-feira (11), Carlos Noval se pronunciou sobre a decisão do clube. O profissional trabalhava no clube há 15 anos e retornou à função que em fevereiro do ano passado, após cumpri-la entre 2010 e 2018.

Noval afirma ter sido pego de surpresa pela demissão, comunicada pelo diretor-geral do Rubro-Negro a mando do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Segundo o agora ex-diretor, a razão do desligamento foi "mudança de filosofia no clube".

— Infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa. Estava na minha sala no CT quando o Paulo Dutra veio me dizer que não tinha uma boa notícia para me dar, que o presidente tinha mandado me demitir. Perguntei o motivo e ele só me informou que era por uma mudança de filosofia no clube. Na verdade, já vi e vivi muita coisa no futebol e o que aconteceu comigo agora nem deveria me surpreender — revelou o dirigente.

Carlos Noval esteve junto na conquista de mais de 200 títulos das categorias de base do Flamengo, entre Mundial, Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, Cariocas. Sob o comando dele, o clube revelou promessas como Vini Jr, Paquetá, João Gomes e outros.

— Só posso agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo por todo esse tempo no Flamengo, ex-presidentes, dirigentes, treinadores, membros de comissão técnica, todos atletas, meninos que ajudei a revelar, funcionários do CT e torcida, nosso bem mais precioso. A vida segue — completou o profissional.

O português Alfredo Almeida assumirá o cargo de diretor da base rubro-negra. Ele chegou ao Fla em janeiro por indicação do diretor de futebol, José Boto, e vinha atuando na integração entre o futebol profissional e as categorias de base.

Confira abaixo o comunicado do Flamengo sobre a demissão de Noval

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstrados ao longo de sua trajetória no Mais Querido, repleta de conquistas durante os mais de 15 anos de serviços prestados no futebol rubro-negro, e deseja sucesso em seus próximos desafios.

A partir desta data, Alfredo Almeida assume a função no Flamengo. Com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e o diretor técnico do futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor."