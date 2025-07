Jornalista elege pior time brasileiro no Mundial de Clubes: ‘Bem limitado’

O Mundial de Clubes chegou a reta final. Ao todo, quatro clubes brasileiros disputaram a competição, que terá na final o confronto entre Chelsea e PSG, no domingo (13), às 16h (de Brasília), nos Estados Unidos. O jornalista Gustavo Fogaça, colunista do portal Lance!, opinou sobre qual time nacional teve o pior desempenho no torneio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o comunicador, o Palmeiras foi o pior brasileiro na competição. Ele considerou que a equipe de Abel Ferreira deixou a desejar no desempenho dentro de campo. O clube paulista jogou cinco jogos no torneio, tendo alcançado as quartas de final, onde foi eliminado pelo Chelsea.

- O Palmeiras foi o pior time brasileiro no torneio. Quando precisou mostrar ideias de como resolver situações com a bola, o time de Abel Ferreira se mostrou bem limitado e sem recursos. Isso pesou muito na hora da decisão - disse o comunicador.

Palmeiras caiu nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Chelsea (Foto: Franck Fife/AFP)

Apesar da crítica ao Alviverde, Gustavo Fogaça também entendeu que todos os clubes brasileiros saíram fortalecidos do torneio. Ele destacou que a campanha das quatro equipes superaram as expectativas.

- Para o entendimento dos torcedores e da mídia brasileira, os 4 clubes voltam maiores. Entraram para a história como os primeiros clubes do Brasil a participar do primeiro Mundial de Clubes. Isso será lembrado pra sempre. Daqui 100 anos irão lembrar disso, com orgulho e muitas imagens vívidas de tudo - concluiu.

Além disso, o jornalista também falou sobre outros assuntos. Os temas abordados foram: melhores jogadores do torneio, e dos clubes nacionais e decepções da competição. Veja abaixo:

Entrevista completa

Quem foi o melhor jogador da competição? E o melhor entre os times brasileiros?

O que fez deste Mundial tão interessante para os torcedores (e audiência no geral), foi a vontade de jogar e de ganhar jogos das equipes. Ou seja, os atletas estavam motivados. Provavelmente pelos suculentos prêmios da FIFA. Mas mesmo se for "apenas" pelo dinheiro, tivemos jogos movimentados e com muito entretenimento. E com muitas performances individuais excelentes. Messi, Di Maria, Doku, Garcia, Courtois, Bono, Olise, Kane, a lista não tem fim. Vou ficar com Kvaratskhelia pois ele representa essa vontade de jogar para ganhar e de trazer vitórias ao seu time.

O mesmo raciocínio serve para os jogadores dos times brasileiros. Não há como não lembrar do gol de Igor Jesus, da despedida de Estêvão, do monstro Thiago Silva ou de como Jorginho nasceu pra jogar no Flamengo. Mas o colombiano Jhon Arias, além de ser o jogador que mais criou chances na competição (11), com sua liderança tranquila, levou o Fluminense a ficar entre os 4 melhores do mundo.

Individualmente, qual foi a decepção desse Mundial? E entre os times brasileiros?

Me decepcionei com a jóia argentina Mastantuono, do River Plate. Pra quem é "o maior craque argentino desde Messi", faltou brilho e execução. Mas os times argentinos decepcionaram no geral, ao contrário dos seus torcedores, que entregaram muito nos estádios. Entre os brasileiros, não tive decepções. Sinceramente, acho que os 4 foram muito bem, dentro das suas realidades.

Seleção do Mundial

Courtois; Hakimi, Thiago Silva, Pacho, Piquerez; Marlon Freitas, Vitinha, Cole Palmer, Jhon Arias Marcos Leonardo e Kvaratskhelia.