Internacional busca empate e mantém o Grêmio perto do Z4

O centésimo Gre-Nal do século 21 parece ter virado a gangorra. Após chegar em crise, com demissão do técnico Gustavo Quinteros no meio de semana, o Grêmio jogou bem, saiu na frente, com gol contra do goleiro Anthoni, mas cedeu o empate ao Internacional, com gol de pênalti cobrado por Alan Patrick. Com o resultado, O Tricolor se manteve próximo do Z4, com quatro pontos. E o Colorado não conseguiu o objetivo de chegar perto dos líderes, indo a seis pontos em 15 disputados. Foi o terceiro empate no derby no ano – os outros dois foram no Gauchão.

Como foi o jogo

Como na maioria dos clássicos, a partida começou com as duas equipes marcando forte e apresentando suas armas. Se o Colorado conseguiu um escanteio logo aos 15 segundos. Cristian Oliveira levantou os 30 mil torcedores ao dar um chapéu em Bernabei aos quatro minutos. Somente aos 13 surgiu a primeira grande chance. Em contra-ataque, Cristian Oliveira passou para Braithwaite à direita da área. O dinamarquês, porém, chutou alto demais. Aos 20, foi a vez do Colorado. Alan Patrick cobrou falta na cabeça de Fernando. O volante cabeceou para baixo, mas Volpi fez grande defesa.

Aos 32, em boa trama alvirrubra, o 5 lançou Bernabei na esquerda. O lateral cruzou rasteiro para Valencia, que tentou tirar de Volpi. O 1 tricolor, contudo, fez grande defesa. Aos 37, Braithwaite tocou para o gol, mas Anthoni salvou. No rebote, Marlon chutou. A bola bateu Cristian Oliveira e rebateu no goleiro, entrando. Gol do Grêmio. 1 a 0. Enquanto o Internacional tentava dar uma resposta, o Grêmio chegou mais duas vezes perigosamente. Aos 52, Monsalve chutou da entrada da área para Anthoni defender. Aos 53, foi a vez de Cristian chutar cruzado e o goleiro se antecipar e jogar a bola para fora da área.

Apesar das poucas faltas, o primeiro tempo teve quatro amarelos em campo e outros três fora. Do lado alvirrubro, Vitão e Alan Patrick levaram o cartão, assim como Roger Machado por reclamação. Do tricolor, Jemerson e Marlon foram advertidos. Bem como Grando, goleiro reserva, levou amarelo e, por seguir reclamando, o vermelho.

O segundo tempo começou como o primeiro, com marcação forte, mas com o Internacional tentando manter a pressão no campo do Grêmio. Até que, aos cinco, Cristian Oliveira envolveu a defesa colorada duas vezes. Na primeira, cruzou para o 22, que foi atrapalhado por Monsalve. Depois, ele driblou Bernabei, com uma janelinha, e ganhou um escanteio.

Aos 14, Berrnabei e Wesley tabelaram e o camisa 21 tentou, já dentro da área, mas Volpi impediu o cruzamento. Aos 18, após cobrança curta de escanteio, Tabata cruza na cabeça de Rogel, mas a bola tocou na mão de João Pedro. Pênalti! Com tranquilidade, Alan Patrick cobrou no canto esquerdo, e Volpi caiu para o lado direito. Gol do Inter. 1 a 1. Em 14 clássicos, o camisa 10 marcou seis gols.

Aos 40, Aguirre trombou com Aravena na área. O árbitro não marcou nada e foi chamado pelo VAR. Mesmo assim, confirmou que, para ele, não foi pênalti. O lance esquentou o clima do jogo, com os atletas tricolores passando a pressionar Braulio da Silva Machado a todo instante. Quatro minutos depois, em boa trama, a bola chegou em Alan Patrick que, de calcanhar, achou Tabata de frente para o gol. O 17, no entanto, chutou por cima. O Grêmio respondeu aos 46, bola chegou pelo alto, a defesa tirou parcialmente, Aravena chutou cruzado, mas a bola bateu no pé da trave.

Na saída do jogo, os jogadores do Grêmio foram em cima da arbitragem. Kannemann saiu o campo reclamando:

– O cara (Aguirre) chegou uma hora atrasado. Assim é difícil. A arbitragem sempre nos prejudicando.

Alan Patrick comentou o empate:

– É um ponto importante. Saímos em desvantagem, mas conseguimos voltar melhor. É importante para a sequência.

Quando o árbitro e seus assistentes saíam de campo, o presidente do Tricolor se aproximou, com os braços erguidos, questionando o pênalti não marcado em Aravena.

O que vem por aí

Após o confronto deste sábado, a dupla vira a chave para as competições continentais. Na terça (22), o Internacional recebe o Nacional-URU, às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos da Libertadores. Já o Grêmio vai a Mendoza (Argentina). Na quinta (24), enfrenta o Godoy Cruz, às 19h, pela Sul-Americana.

No Brasileirão, o Colorado volta à campo no sábado (26), contra o Juventude, mais uma vez no Beira-Rio. O Tricolor segue na estrada, indo a Salvador para enfrentar o Vitória, no domingo (27), no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

5ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 19 de abril de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

🥅 Gols: Anthoni (contra para o Grêmio, 37’/1º); Alan Patrick (20’/2º)

🟨 Cartões amarelos: Dodi, Jemerson, Marlon, Monsalve, Villasanti (G); Alan Patrick, Ronaldo e Vitão (A)

🟥 Cartões vermelhos: xxx

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.286.

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Jayme de Almeida, interino)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo), Edenilson (Aravena) e Monsalve (Cristaldo); Cristian Oliveira (Alysson) e Braithwaite

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Enner Valencia (Borré) e Wesley (Gabriel Carvalho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES)