Segundo turno vem aí: quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Vote Vários gigantes estão ameaçados ao término do primeiro turno

Com o início do segundo turno do Brasileirão 2026 neste sábado, a briga para não ser rebaixado promete pegar fogo. A tabela apresenta um cenário dramático na parte inferior da classificação, em que cada ponto pode definir o futuro dos clubes na elite do futebol nacional.

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Quem estaria rebaixado no Brasileirão hoje

Atualmente, o Z-4 está composto por equipes em situação extremamente delicada e sob forte pressão:

20º Chapecoense (9 pts): Amargando a lanterna isolada com apenas uma vitória em 19 jogos, o Verdão do Oeste precisa de uma reação histórica para escapar. 19º Remo (18 pts): O Leão soma 4 vitórias e luta para se aproximar dos adversários diretos. 18º Mirassol (19 pts): Com um jogo a menos disputado, o clube paulista segue vivo na briga para deixar a zona indigesta. 17º Vasco da Gama (20 pts): Primeiro integrante do Z-4, o Cruzmaltino está a apenas um ponto de sair dessa incômoda posição.

Chapecoense é o único time praticamente rebaixado no Brasileirão de 2026 (Foto: Everton Okubo/Agencia F8/Folhapress)

Gigantes ameaçados

Além do Vasco, a tensão também atinge três clubes de enorme tradição, que aparecem empatados com 21 pontos e respiram apreensivos logo acima da zona da confusão:

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16º Grêmio (21 pts)

15º Santos (21 pts)

14º Internacional (21 pts)

A turma que não pode bobear

Um pouco mais acima, São Paulo e Atlético-MG acumulam 25 pontos, demonstrando que uma sequência ruim de dois ou três jogos pode empurrar qualquer equipe para a turbulência. O mesmo acontece com Coritiba e Vitória, com 26 pontos.

A turma dos 27 pontos conta com Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, que não estão em má fase e, em teoria, podem sonhar com o G-6.

Quem pode respirar aliviado

Por outro lado, no topo da tabela, a tranquilidade reina para as equipes que já construíram uma margem de segurança confortável em relação ao Z-4. Porém, para quem acredita em tragédias, aí vão...

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O Palmeiras, líder isolado com impressionantes 44 pontos, e o Flamengo, vice-líder com 37 pontos (e um jogo a menos), estão praticamente blindados contra qualquer risco de rebaixamento, focando suas forças na disputa pelo título. Logo na sequência, o pelotão formado por Athletico-PR e Fluminense (ambos com 32 pontos), seguidos por Red Bull Bragantino e Bahia (ambos com 30 pontos), ostenta um desempenho sólido que garante paz de espírito para a segunda metade do torneio, mantendo suas atenções voltadas exclusivamente para a briga pelas vagas na Copa Libertadores.

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