Retornos: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Palmeiras Técnico argentino pode ganhar reforços para a partida

Para o confronto diante do Palmeiras, o técnico Eduardo Domínguez pode ganhar importantes reforços no Atlético. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada, e o treinador argentino pode contar com até quatro retornos.

Para o confronto diante do Palmeiras, o técnico Eduardo Domínguez pode ganhar importantes reforços no Atlético. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada, e o treinador argentino pode contar com até quatro retornos.

O único retorno confirmado é o do zagueiro Ivan Roman, que cumpriu suspensão automática na última rodada, contra o Bahia, após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, o defensor volta a ficar à disposição da comissão técnica.

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Além dele, Gustavo Scarpa, Alan Minda e Preciado também podem aparecer entre os relacionados, embora ainda dependam da avaliação final da comissão técnica.

Scarpa está recuperado da artroscopia realizada no joelho em maio. O meia foi liberado pelo departamento médico na última semana e, ao longo desta semana, voltou a participar dos treinamentos com o restante do elenco, aumentando as chances de retorno.

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Já Alan Minda e Preciado retornaram recentemente após defenderem a seleção do Equador na Copa do Mundo. Depois do período de férias concedido pelo clube, a dupla passou por um trabalho de recondicionamento físico e, por isso, ficou fora da partida contra o Bahia. Com a evolução apresentada nos últimos treinamentos, ambos podem voltar a ser opções para Eduardo Domínguez diante do Palmeiras.

Alan Franco voltou à Cidade do Galo após um período de licença para resolver questões familiares no Equador, concedido pelo Atlético depois da Copa do Mundo. O volante já retomou algumas atividades no clube, mas ainda não será relacionado para o confronto.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Palmeiras

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo, Lyanco, Iván Román e Vitão

Laterais: Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Reinier

Atacantes: Dudu, Mateo Cassierra, Cuello e Cauã Soares

Dúvidas: Preciado, Alan Minda e Gustavo Scarpa

Fora: Alan Franco, Léo Duarte, Patrick, Índio

Ivan roman retorna aos treinamentos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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