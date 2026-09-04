Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?

Um dos nomes cotados por grupos da oposição para ocupar o cargo de vice-presidente do São Paulo, Carlos Sadi causou repercussão após uma fala polêmica viralizar após uma entrevista realizada no dia 26 de agosto, no canal São Paulo Digital. Nela, assumia "ser elitista", seguida de uma série de frases que repercutiram de forma negativa tanto internamente quanto entre torcedores.

- O São Paulo perdeu o glamour. 'Ah, mas você é saudosista?', não. Eu não sou saudosista. Se eu não tivesse glamour, eu ia torcer pro Corinthians e morar em Itaquera, me desculpa. Eu sou mesmo elitista, você me desculpa. Não tô ofendendo, mas eu fui criado no São Paulo FC do Paulo Planet Buarque, do Francisco de Assis Malta. Agora, você botou o baixo clero pra trabalhar aqui dentro, velho. Desculpa, você casou com a mulher do Paraisópolis e a família inteira está morando com você, deu pra entender? - disse durante a entrevista.

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Conselheiro vitalício do clube e advogado de formação, Carlos Sadi também é conhecido fora do ambiente do futebol. Ele é pai da jornalista política Andreia Sadi e sogro do jornalista esportivo André Rizek, da Globo. Com uma longa trajetória no São Paulo, foi autor do requerimento que pedia o impeachment de Harry Massis há alguns meses. O pedido, porém, acabou arquivado após o preenchimento de duas vagas no Conselho Consultivo do clube.

A solicitação tinha como argumento a suposta irregularidade na composição do Conselho de Administração, que estaria funcionando sem membros independentes desde a saída de Julio Casares, quando os três integrantes deixaram os cargos.

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No cenário político do clube, Sadi chegou a integrar o mesmo grupo de Olten Ayres, atual presidente do Conselho Deliberativo. O nome do conselheiro passou a ser considerado por setores da Oposição para uma eventual composição na próxima eleição, mas a candidatura ainda não foi oficializada. Após a polêmica viralizar, se manifestou nesta sexta-feira (4) sobre o assunto.

- Não sou elitista, nunca desdenhei de ninguém. Sou um cara simples, sou um trabalhador - disse em vídeo publicado nas redes sociais.

(Foto: Reprodução)

Possível candidato a presidente se manifesta

Enquanto Sadi estava sendo cotado para vice, Marcelo Portugal Gouvêa é apontado como candidato a ser lançado como presidente. Via assessoria de imprensa, o conselheiro do São Paulo se manifestou sobre o assunto.

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- Tomei conhecimento e providências em relação a isso ainda na semana passada, quando assisti à entrevista. Sadi é uma pessoa que respeito e que está ao nosso lado na defesa ao São Paulo, mas que foi infeliz em suas colocações. Discordo do conteúdo das falas. Em relação à candidatura, cabe lembrar que não houve definição final quanto aos nomes, tampouco lançamento oficial - disse em comunicado enviado à imprensa.

As eleições do São Paulo ainda não tem data definida, mas devem acontecer no final do ano. Até o momento, a oposição é quem mais se movimenta.

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